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Veus borrós, pitjor de nit o els colors més apagats? Podries estar desenvolupant cataractes

Aquesta alteració de l’ull avança lentament i pot passar desapercebuda durant molt de temps

Cataractes 10 anys abans per l'ús d'ordinadors i mòbils

Cataractes 10 anys abans per l'ús d'ordinadors i mòbils / Getty Images

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Abril Benítez

Les cataractes són una de les alteracions visuals més freqüents i una de les principals causes de pèrdua de visió reversible al món. El problema és que poden avançar a poc a poc, gairebé sense que la persona se n’adoni, fins que activitats tan habituals com llegir, conduir o reconèixer bé els colors comencen a resultar més difícils.

El doctor Alfredo Castillo, cap del Servei d’Oftalmologia d’Olympia Quirónsalud, explica que les cataractes apareixen quan el cristal·lí, la lent natural de l’ull, va perdent transparència. Aquesta opacificació impedeix que la llum passi correctament i fa que la imatge arribi amb menys qualitat.

Segons l’oftalmòleg, no es tracta d’una malaltia estranya, sinó d’un procés molt habitual relacionat sobretot amb l’envelliment de l’ull.

Què són exactament les cataractes?

El cristal·lí és una estructura transparent situada a l’interior de l’ull que ajuda a enfocar les imatges. Amb el pas dels anys, aquesta lent pot anar tornant-se més opaca.

Quan això passa, la visió deixa de ser tan clara i apareixen les cataractes. La pèrdua de transparència acostuma a ser progressiva, de manera que els primers canvis poden ser difícils de detectar.

El doctor Alfredo Castillo adverteix que el cervell és capaç de compensar durant força temps aquesta disminució de qualitat visual. Per això, moltes persones no són conscients de fins a quin punt han perdut visió fins que el problema ja està més avançat.

Els símptomes que poden fer saltar les alarmes

Entre els principals símptomes de les cataractes hi ha la visió borrosa, una menor nitidesa, la sensació que els colors es veuen més apagats o una dificultat creixent per veure-hi correctament en determinades situacions.

També poden aparèixer enlluernaments, especialment quan es condueix de nit, o una major sensibilitat davant dels punts de llum.

Un altre senyal habitual és haver de canviar sovint la graduació de les ulleres sense aconseguir una millora clara. Segons explica Castillo, una frase habitual a les consultes és: «M’he canviat les ulleres diverses vegades i continuo sense veure-hi bé».

Quan les ulleres deixen de corregir la visió de manera satisfactòria, convé consultar un especialista perquè pot haver-hi una cataracta al darrere.

Quan apareixen i per què?

L’edat és el principal factor de risc, però no és l’únic. Les cataractes poden aparèixer abans del que molta gent pensa.

El doctor Alfredo Castillo assenyala diversos factors que poden afavorir-ne el desenvolupament, entre els quals hi ha la diabetis, la miopia elevada, l’exposició prolongada a la radiació solar, el tabaquisme i determinats tractaments farmacològics.

Per aquest motiu, encara que siguin més habituals en persones grans, també es poden detectar en adults relativament joves.

Com es detecten?

La detecció de les cataractes es fa mitjançant una revisió oftalmològica. L’especialista pot valorar l’estat del cristal·lí i comprovar si ha perdut transparència.

Les revisions oculars són especialment importants quan apareixen canvis progressius en la visió, dificultats per conduir de nit, pèrdua de contrast o quan les ulleres ja no ofereixen el mateix resultat que abans.

No convé normalitzar una pèrdua de visió simplement perquè passen els anys. Detectar el problema permet valorar millor quan és necessari actuar.

Resoldre el problema de les cataractes ara és molt senzill

Resoldre el problema de les cataractes ara és molt senzill / freepik

Quin és el tractament?

Quan la cataracta comença a afectar de manera significativa la vida quotidiana, el tractament és quirúrgic.

El doctor Castillo, d’Olympia Quirónsalud, destaca que la cirurgia de cataractes és actualment un dels procediments amb més seguretat i millors resultats de la medicina.

La intervenció consisteix a retirar el cristal·lí opac i substituir-lo per una lent intraocular transparent.

Es tracta habitualment d’una cirurgia ambulatòria, realitzada amb anestèsia local i de curta durada. En molts casos, el pacient pot reprendre bona part de la seva activitat habitual en poc temps, sempre seguint les indicacions mèdiques.

Les noves lents poden corregir altres problemes de visió

La cirurgia actual no només permet eliminar la cataracta. Segons explica Alfredo Castillo, les lents intraoculars es poden personalitzar per corregir altres problemes visuals.

Entre aquests defectes hi ha la miopia, la hipermetropia, l’astigmatisme i fins i tot la presbícia.

Això fa que alguns pacients no només recuperin la nitidesa perduda, sinó que també puguin millorar la seva qualitat visual general.

Després de la intervenció, és habitual recuperar una millor percepció dels colors, més contrast i menys enlluernaments.

Una pèrdua de visió que pot avançar sense que ens n’adonem

Una de les principals dificultats de les cataractes és precisament la seva evolució lenta. La persona s’acostuma gradualment a veure-hi pitjor i pot arribar a considerar normal una visió que ja ha empitjorat de manera important.

Per això, davant de visió borrosa, canvis en els colors, problemes per conduir de nit, enlluernaments o una pèrdua de nitidesa que no millora amb les ulleres, és recomanable acudir a un oftalmòleg.

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Com conclou el doctor Alfredo Castillo, molts pacients expliquen després de la cirurgia que no eren conscients del malament que hi veien fins que han tornat a recuperar una visió nítida.

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