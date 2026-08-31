Els 6 hàbits que indiquen que tens un coeficient intel·lectual alt
Hàbits que podem detectar com dolents, en aquest cas serien molt positius
R. V.
Les persones amb un alt coeficient intel·lectual (CI) solen destacar per la seva capacitat per resoldre problemes complexos, processar informació de manera ràpida i trobar solucions creatives a situacions desafiadores. Tanmateix, més enllà d'aquesta capacitat lògica i analítica, el comportament i els hàbits també poden diferir notablement de la resta.
Investigadors com Norman Li, de la Singapore Management University, i Satoshi Kanazawa, de la London School of Economics, han identificat hàbits que solen ser comuns en persones amb intel·ligència superior.
Un d'aquests hàbits és la predilecció per la soledat. A diferència de la majoria, les persones amb altes capacitats intel·lectuals troben plaer a passar temps soles, utilitzant aquests moments per a la introspecció o el desenvolupament personal.
S'estimen més allunyar-se de les multituds i les interaccions socials constants, ja que aquestes poden resultar aclaparadores o fins i tot poc estimulants.
A més, aquestes persones tendeixen a ser desordenades. A primera vista, aquest hàbit podria interpretar-se com a manca d'organització, però en realitat el caos extern sembla alimentar-ne la creativitat.
Un ambient desordenat, ple d'estímuls i d'elements dispars, sembla inspirar noves idees i connexions entre conceptes, que poden resultar innovadores.
Un altre tret distintiu és l'autocrítica. Les persones amb intel·ligència superior són conscients de les seves limitacions i errors, a diferència dels que sobreestimen les seves habilitats.
D'altra banda, gaudeixen dels desafiaments, trobant-hi una oportunitat per superar-se i provar noves habilitats, cosa que demostra una tendència natural cap al creixement continu i l'autoexigència. Finalment, dues característiques més d'aquest tipus de persones que solen malinterpretar-se són la seva tendència a quedar-se desperts fins tard i el seu hàbit de parlar sols.
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