Alerta per deshidratació amb la calor: aquests símptomes poden indicar que el teu cos està al límit
La calor intensa pot provocar marejos, confusió, palpitacions i, en casos greus, pèrdua de coneixement
Les altes temperatures de l’estiu poden convertir-se en un risc seriós per a la salut, especialment durant les hores centrals del dia o quan passem molta estona al sol. Amb la calor, el cos sua més per intentar regular la temperatura i això fa que perdi aigua i electròlits.
Si aquesta pèrdua no es compensa correctament, pot aparèixer la deshidratació, un problema que pot afectar qualsevol persona, però que és especialment perillós en infants, persones grans i persones amb malalties cròniques.
El doctor Luis Tejedor, cap del Servei de Medicina Interna i Geriatria de l’Hospital Universitari Vithas Madrid Arturo Soria, alerta que reconèixer els primers símptomes és clau per evitar que la situació evolucioni cap a complicacions més greus.
Què ens pot passar amb tanta calor?
Quan el cos perd més líquids dels que rep, comença a funcionar pitjor. La deshidratació pot provocar des d’un simple cansament fins a alteracions importants de la circulació, la consciència o el funcionament general de l’organisme.
Els primers signes solen ser set intensa, boca-seca, cansament, menys quantitat d’orina i orina més fosca o concentrada.
Si la situació empitjora, poden aparèixer marejos, debilitat, palpitacions, confusió, somnolència i dificultat per mantenir-se dret.
En casos greus, la persona pot arribar a patir pèrdua de coneixement, una situació que requereix atenció mèdica urgent.
Els infants poden deshidratar-se molt ràpidament
En els nens petits, la deshidratació pot avançar més de pressa perquè tenen menys reserves d’aigua corporal.
Cal estar alerta davant de signes com irritabilitat, plor sense llàgrimes, llavis secs, ulls enfonsats o menys orina de l’habitual.
En els nadons, també pot aparèixer la fontanel·la enfonsada, un senyal que pot indicar una pèrdua important de líquids.
Per això, durant els dies de molta calor, no s’ha d’esperar que els infants demanin aigua. Cal oferir-los líquids regularment.
Les persones grans, un dels grups de més risc
Les persones grans són especialment vulnerables perquè sovint tenen una sensació de set menys intensa i una reserva hídrica inferior.
A més, alguns medicaments diürètics poden afavorir la pèrdua de líquids.
En aquest grup d’edat, la deshidratació pot manifestar-se amb confusió, somnolència excessiva, llengua seca o pastosa, fatiga extrema, marejos i poca orina.
Un canvi sobtat de comportament o una confusió inesperada en una persona gran durant una onada de calor pot ser un senyal d’alerta.
Què hem de fer per evitar la deshidratació?
La principal mesura és molt senzilla: beure aigua de manera regular, encara que no tinguem set.
També convé evitar una exposició prolongada al sol durant les hores de més calor, portar roba lleugera i transpirable i buscar espais frescos o amb ombra.
Cal limitar el consum excessiu de begudes alcohòliques o molt ensucrades, ja que no són la millor opció per mantenir una hidratació adequada.
També poden ajudar els aliments rics en aigua, com fruites i verdures.
Què hem de fer si ja tenim símptomes?
Davant dels primers signes de deshidratació lleu, convé deixar l’activitat física, anar a un lloc fresc, descansar i començar a beure líquids de manera progressiva.
Si hi ha una pèrdua important de líquids per suor, vòmits o diarrea, pot ser necessari reposar també electròlits.
En canvi, si apareixen confusió intensa, desmai, dificultat per mantenir-se conscient, debilitat extrema o incapacitat per beure, cal buscar assistència sanitària urgent.
En infants petits i persones grans, és especialment important no esperar que els símptomes siguin molt intensos abans d’actuar.
Amb la calor, no esperis a tenir set
Un dels principals errors durant l’estiu és utilitzar la set com a únic indicador de quan hem de beure.
En alguns grups vulnerables, aquesta sensació pot aparèixer tard o ser menys intensa. Per això, durant els episodis de calor extrema, és recomanable establir una rutina d’hidratació freqüent.
La deshidratació pot començar amb una simple boca-seca o una mica de cansament, però si es deixa avançar pot afectar seriosament l’organisme.
La millor protecció és senzilla: beure regularment, evitar les hores de màxima calor i reaccionar ràpidament davant dels primers símptomes.
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