La crema coreana de 16 € que tothom vol: adéu a les taques i les arrugues sense deixar de protegir-te del sol
Aquest producte arrasa en vendes pels seus increïbles resultats a la pell des de les primeres aplicacions, i proporciona un aspecte més juvenil i lluminós
Regina Ruiz
El pas més important en una rutina de cura de la pell és la crema solar, i per a moltes persones és precisament el primer que obliden. A ESNCIAL hem trobat la solució perfecta perquè continuïs combatent la sequedat i els signes de l’envelliment, sense renunciar a la protecció contra els raigs solars, amb un sol producte. Aquesta crema coreana s’ha fet viral pels seus increïbles resultats a la pell, amb una relació qualitat-preu difícil de superar.
Aquesta crema coreana s’esgota constantment, però hem aconseguit trobar-la perquè la provis i et converteixis en una de les milers de persones encantades amb els seus resultats. Amb una llarguíssima llista de beneficis per al rostre, es convertirà en aquell producte del qual no podràs deixar de parlar, com passa amb les sabates nàutiques, un calçat de dona que és tendència, o els mobles estrets per al bany que solucionen els problemes d’espai.
I el millor de tot? Que podràs aconseguir un rostre rejovenit, llis i lluminós per menys de 20 euros. Ho sabem, és una autèntica ganga, difícil de creure, però de vegades els somnis es compleixen i aquesta crema coreana sembla feta realitat per a totes les nostres fantasies.
La crema coreana que protegeix del sol i redueix les arrugues
Sembla propi d’una pel·lícula de ciència-ficció tenir una crema solar amb un excel·lent FPS +50 que, a més, ompli les arrugues, però és cert. No només allisa el rostre per donar-li un aspecte juvenil i saludable, sinó que també s’absorbeix ràpidament i és molt lleugera. No et deixarà cap rastre blanc a la cara, a diferència d’altres protectors, i es fon amb la pell per proporcionar una textura molt agradable, com si fos seda.
La formulació d’aquesta crema coreana no la trobaràs en altres productes de cura de la pell. Conté un 30% d’extracte d’arròs, que proporciona al rostre aquesta aparença de porcellana. No és estrany que les dones asiàtiques siguin conegudes per tenir una pell sense imperfeccions i perfecta.
Aquesta crema coreana conté antioxidants, com les vitamines A, C i E, que ajuden a millorar la textura de la pell i li donen un aspecte digne de portada de revista. Et cansaràs de sentir elogis per com de cuidat tens el rostre, rejovenit i ferm. No podràs deixar de somriure davant del mirall quan et miris, amb una textura més suau que mai.
Si ets aficionada al skincare, sabràs que la niacinamida i el te verd són dos dels ingredients més buscats per aconseguir un rostre sense marques ni taques. També estan presents en aquesta crema coreana, calmant la pell i controlant la producció de sèu. Es convertirà en la millor barrera.
Per què t’interessa tenir aquesta crema solar coreana
Pocs productes d’aquesta qualitat tenen un preu tan econòmic com el d’aquesta crema coreana. Només per això ja val la pena provar-la i comprovar el seu èxit. A més, les unitats s’esgoten ràpidament i és difícil trobar-la disponible, tant a les botigues de cosmètica com a les farmàcies.
El que realment avala la seva eficàcia és la magnífica puntuació que té a Amazon, amb 4,6 estrelles sobre 5. Una qualificació excel·lent que li han atorgat les més de 5.000 valoracions positives que acumula a la plataforma. Entre les ressenyes, destaquen aspectes com que deixa la pell hidratada i sucosa, que s’absorbeix ràpidament i que aporta lluminositat al rostre:
- «Té tot el que necessita un protector solar: és fàcil d’aplicar, no té olors estranyes, no fa olor de platja ni de coco i és suau amb la pell».
- «És increïble, lleugera, s’absorbeix rapidíssimament i no deixa una sensació greixosa. Vull provar més productes d’aquesta marca».
- «És la crema solar perfecta, la millor del mercat».
- «La textura és difícil de trobar en altres protectors: és lleugera i hidratant sense resultar pesada».
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