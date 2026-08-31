Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
Els treballs sense estudis triomfen a Espanya per la seva alta demanda, bons salaris i garantia d'ocupabilitat
Luís Miguel Mora
A tots ens agrada tenir una bona feina, amb un bon salari i que ens doni estabilitat laboral per a tota la vida. Milions de persones s'aixequen cada dia per anar a treballar sabent, o no, que la seva feina és la font d'ingressos de la família. Tot i que la feina pot ser una font de satisfacció personal i professional, també representa una responsabilitat que moltes vegades genera estrès i preocupació. La incertesa laboral, els canvis al mercat i les exigències de productivitat són factors que influeixen en com percebem la nostra ocupació. A més encara queda una part que ni estudia ni treballa, els anomenats 'ninis'. Per això, si no estàs content amb la teva feina actual, tens inquietuds o, directament, estàs a l'atur, hi ha diverses professions que et garanteixen un bon salari i empleabilitat sense necessitat de formació.
A Espanya hi ha nombroses oportunitats laborals per als que no han tingut la possibilitat de completar estudis superiors o ni tan sols l'Educació Secundària Obligatòria (ESO). Tot i que el mercat valora la formació acadèmica, hi ha sectors on l'experiència, la formació pràctica breu o les habilitats personals pesen més que un títol. Segons diversos tècnics en formació professional, hi ha llocs de treball ben remunerats i amb alta demanda per als que no tenen estudis previs.
Més de 10 milions de persones sense estudis a Espanya
L'Institut Nacional d'Estadística (INE) estima que més de 10 milions de persones a Espanya no han fet estudis superiors. D'aquests, aproximadament 2,8 milions ni tan sols compten amb l'ESO. Moltes persones tenen entre 40 i 65 anys, pertanyen a generacions on abandonar els estudis era més habitual per raons econòmiques o familiars.
A més, el nostre país és el segon de la Unió Europea en taxes d'abandonament escolar primerenc. Segons dades del Ministeri d'Educació, prop del 13% dels joves entre 18 i 24 anys no completen la secundària ni cursen estudis posteriors. La manca de motivació, l'entorn familiar o la necessitat d'incorporar-se al mercat laboral són els factors principals que expliquen aquest fenomen.
Els llocs de treball més accessibles i demandats
Malgrat tot això, hi ha llocs de treball als quals es pot accedir si tenir estudis, o necessiten de baixa qualificació. En aquests treballs, l'experiència pràctica, la disposició per aprendre i actitud poden ser factors determinants per aconseguir el lloc. Un expert en formació professional ha destacat set treballs idonis per a aquestes persones:
7. Netejador
Un treball físic i poc visible, però essencial. Els sous oscil·len entre 1.100 i 1.300 euros mensuals. Requereix constància, responsabilitat i tolerància a l'esforç.
6. Operari de fàbrica o magatzem
Exigeix torns rotatius i un ritme de treball elevat però ofereix ingressos entre 1.200 i 1.500 euros. Molt comú en sectors com a alimentació, logística o automoció.
5. Cuidador de gent gran
És emocionalment exigent i mal remunerat per a la responsabilitat que implica. Les nòmines es situen entre 1.100 i 1.400 euros. La demanda creix amb l'envelliment poblacional.
4. Conductor de repartiment o missatger
Amb l'expansió del comerç electrònic, aquests professionals són clau. La seva feina és dinàmica però amb molta pressió. Poden guanyar entre 1.300 i 1.600 euros.
3. Tècnic en climatització
Té una formació curta i especialitzada. La feina és estable i amb futur. Els salaris van de 2.200 a 2.600 euros al mes i la demanda és constant.
2. Instal·lador de plaques solars
L'auge de les energies renovables ha fet que aquesta ocupació creixi de manera explosiva. La formació és ràpida i la feina molt sol·licitada. El sou mitjà és entre 2.200 i 2.600 euros.
1. Electricista professional
Encapçala la llista per la versatilitat i el bon sou. Amb una formació de només dos o tres mesos, pots guanyar fins a 2.800 euros i treballar per compte propi o a l'empresa. És un dels oficis amb millor projecció i sense necessitat d'estudis previs.
Aquestes feines demostren que, amb esforç i formació pràctica, es pot accedir a una vida laboral estable i amb ingressos dignes sense necessitat d'un títol universitari.
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