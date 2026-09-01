Encara fa calor i el sol no perdona: així has d’actuar davant d’una cremada solar
Un expert explica com prevenir-les, tractar-les a casa i quan cal anar a urgències
Tot i que per a molts les vacances ja s’han acabat i la tornada a la rutina és una realitat, l’estiu encara no ha marxat del tot. Les altes temperatures continuen presents i això implica que encara passem moltes hores exposats al sol, no només a la platja o a la piscina, sinó també mentre passegem, fem esport o simplement ens desplacem pel carrer.
Aquesta exposició pot acabar provocant cremades solars, una lesió de la pell que sovint es considera lleu, però que en alguns casos pot complicar-se i requerir atenció mèdica urgent.
El doctor Luis Tejedor, cap del Servei de Medicina Interna i Geriatria de l’Hospital Universitari Vithas Madrid Arturo Soria, explica quins són els principals senyals d’alarma i com hem d’actuar si ens hem cremat.
Com evitar les cremades solars
La millor manera de tractar una cremada solar és evitar que es produeixi. Per això és important limitar l’exposició directa al sol, especialment durant les hores de més intensitat, i protegir la pell sempre que sortim a l’exterior.
Utilitzar protector solar d’ampli espectre, aplicar-lo de manera generosa i renovar-lo periòdicament és una de les mesures més importants. També ajuda vestir amb roba lleugera, però que cobreixi la pell, utilitzar gorra o barret i buscar l’ombra sempre que sigui possible.
A més, cal recordar que podem patir una cremada solar encara que no siguem a la platja. Una caminada llarga, una terrassa, una excursió o qualsevol activitat prolongada a l’exterior també pot comportar una exposició suficient per danyar la pell.
I si ja ens hem cremat, què hem de fer?
En les cremades solars lleus, el més habitual és que apareguin envermelliment, sensibilitat, escalfor i molèsties superficials que poden millorar al cap de pocs dies.
Segons explica l’expert, en aquests casos podem tractar la cremada a casa amb mesures senzilles.
Es recomana aplicar compreses fredes sobre la zona afectada, utilitzar gel pur d’àloe vera o cremes hidratants suaus i sense perfums i mantenir una bona hidratació.
També es poden utilitzar analgèsics habituals com paracetamol o ibuprofèn si hi ha dolor, sempre que la persona els pugui prendre amb normalitat i no tingui contraindicacions.
També és important evitar productes irritants i no exposar de nou la zona cremada al sol mentre la pell encara s’està recuperant.
Quan hem d’anar a l’hospital?
No totes les cremades solars es poden tractar a casa. Hi ha determinats símptomes que indiquen que la lesió pot ser més greu.
El doctor Luis Tejedor adverteix que cal buscar assistència mèdica si apareixen butllofes extenses o molt nombroses, dolor intens, febre, calfreds o malestar generalitzat.
També cal estar alerta si la persona presenta mareig, mal de cap, nàusees, vòmits, inflamació important o signes de deshidratació.
Aquests símptomes poden indicar que la cremada no afecta només la superfície de la pell, sinó que l’organisme també està patint les conseqüències d’una exposició excessiva al sol.
Les butllofes són un senyal d’alerta
Un dels símptomes que més preocupen els especialistes són les butllofes.
La seva aparició indica que la pell ha patit una lesió més profunda. A més, augmenten el risc d’infecció, sobretot si es trenquen o es manipulen incorrectament.
Per això, no és recomanable rebentar-les.
Una cremada infectada pot manifestar-se amb dolor que augmenta, inflamació, envermelliment persistent, secreció groguenca o pus, mala olor i febre.
En aquests casos, és important consultar un professional sanitari.
Què pot passar si no tractem bé una cremada solar?
Una cremada solar greu que no es tracta correctament pot derivar en complicacions com infeccions cutànies, deshidratació, cicatrius permanents o alteracions de la pigmentació de la pell.
A llarg termini, l’exposició solar acumulada i les cremades repetides també poden incrementar el risc de càncer de pell.
Per aquest motiu, encara que ja hàgim tornat a la feina, a l’escola o a la rutina habitual, no hem d'abaixar la guàrdia. La calor continua i també ho fa la radiació solar.
Especial atenció amb infants i persones grans
Els infants i les persones grans són especialment vulnerables a les complicacions derivades de les cremades solars.
En aquests grups, la pell és més fràgil i hi pot haver un major risc de deshidratació greu, infeccions, alteracions en la regulació de la temperatura corporal i cicatrius.
La clau, segons els especialistes, és actuar amb sentit comú: protegir-nos abans de sortir, reduir l’exposició durant les hores més fortes i, si apareix una cremada solar, observar-ne l’evolució.
Si només hi ha un envermelliment lleu, normalment es pot tractar a casa. Però si hi ha butllofes importants, febre, vòmits, mareig, dolor intens o un empitjorament general, és el moment de deixar els remeis casolans i acudir al metge o a urgències.
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