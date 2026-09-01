Vídeo viral
Graven un impressionant banc de peixos a Barcelona: "La gent els recollia amb bosses del Mercadona"
La imatge ha estat batejada com «La dansa del Mediterrani» pel seu autor a Instagram
Ana Sánchez
«Vídeo 100% real», ha d’insistir el seu autor. No ha tardat a fer-se viral. «La dansa del Mediterrani», l’ha titulat a Instagram. Es veu un immens banc de peixos, hipnotitzant, movent-se a l’uníson com en un documental de La 2 als peus de l’Hotel Vela, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. El va gravar divendres passat Jaume Benet, fotògraf i videògraf. «Sembla que vaig tenir sort», somriu. Amb prou feines surt un cop l’any a veure sortir el sol fent pàdel surf.
Eren ja a prop de les 8 del matí, recorda. «Hi havia molt poca gent a l’aigua, per no dir que gairebé ningú. Era un dia ennuvolat i amb una mica de vent». Anava remant sobre la taula i va veure les gavines. Massa gavines. I una taca negra a l’aigua que es movia molt ràpid. «I vaig ficar la càmera dins».
Al principi ho va veure «normal». «He vist dofins a metres del port de la Barceloneta, a res de les discoteques», explica. De fet, l’abril passat es va fer viral un vídeo d’un grup fent pàdel surf mentre contemplava la sortida del sol entre cinc o sis dofins. S’han albirat balenes a menys d’una milla de l’Hotel Vela o, fins i tot, un tauró pel Port Olímpic. «Aviat al matí es pot veure de tot», promet el Jaume.
«Van ser diversos bancs –recorda el fotògraf de l’instant viral–, jo vaig comptar 2 o 3 sol en aquesta zona». Els peixos «van arribar arran de la riba», assegura. Alguns, de fet, es van quedar a la sorra. Hi va haver banyistes –recorda– que els van tornar al mar un per un. «La gent de la vora els recollia amb bosses del Mercadona». «Més endins devia estar ple –afegeix–, hi havia un pesquer que crec que es va posar les botes».
«Hi ha molta vida»
«Hi ha molta vida a les nostres platges. El que hem de fer és deixar-la tranquil·la», somriu Andrea Comaposada, biòloga marina d’Anèl·lides, una empresa de científiques emprenedores. Aquests peixos virals no són seitons, com s’ha estès per xarxes. «El que veiem és un banc gegant de serclets (també anomenats joells de set espines)», explica la biòloga. Els serclets –detalla– són bancs de peixos més cohesionats i coordinats. Tots junts movent-se en la mateixa direcció».
Hi pot arribar a haver bancs de diversos milers de serclets. «És una espècie gregària i principalment diürna –explica l’Andrea–. A trenc d’alba, amb l’augment de la llum, aquests peixos s’activen i tendeixen a agrupar-se com a estratègia de protecció. Formar un banc redueix el risc individual i dificulta l’atac dels depredadors». Només per les imatges no es pot saber si, en aquesta ocasió, hi havia depredadors a prop, apunta la biòloga. «Tot i que espècies com les cèrvies o els espets s’alimenten d’aquests peixos petits –afegeix–, la seva presència podria contribuir a compactar encara més el banc de peixos».
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