El color del blíster pot dir-te si un medicament es pot guardar al pastiller
La farmacèutica Verónica Olmos explica quins envasos cal revisar abans de treure les pastilles del seu embolcall original
Fer servir un pastiller setmanal és una pràctica molt habitual entre les persones que prenen diversos medicaments al dia. Permet tenir les dosis ordenades, evitar oblits i simplificar la rutina. Però no tots els fàrmacs es poden treure del seu envàs original sense conseqüències.
Així ho adverteix Verònica Olmos, farmacèutica i divulgadora a les xarxes socials, que ha explicat en un vídeo quins detalls cal observar abans de posar una pastilla dins d’un pastiller. El seu missatge és clar: l’envàs no és només una protecció física, sinó que en molts casos forma part de la conservació del medicament.
Segons Olmos, un dels primers elements que convé mirar és el color del blíster. Aquesta característica pot donar pistes sobre si el medicament necessita una protecció especial davant factors externs.
La farmacèutica explica que, si el blíster és blanc o transparent i permet veure el comprimit, en molts casos el medicament es pot traslladar al pastiller. En canvi, si l’envàs té un color groguenc o opac, pot indicar que el producte és especialment sensible a la llum.
En aquests casos, retirar-lo del blíster pot deixar-lo exposat i alterar les condicions en què s’hauria de conservar.
Per què alguns medicaments no poden sortir del seu envàs?
El problema no és només la llum. Determinats medicaments també poden ser sensibles a la humitat, la temperatura o altres condicions ambientals.
Olmos posa especial atenció en els blísters completament segellats d’alumini. Quan el medicament està protegit d’aquesta manera, pot ser un senyal que necessita una barrera més estricta davant la llum, la humitat o els canvis de temperatura.
Per això, l’experta recomana no traslladar aquests medicaments automàticament a un pastiller sense comprovar abans les instruccions específiques del producte.
El motiu és senzill: un medicament que es conserva malament pot perdre estabilitat o deixar de mantenir les condicions per a les quals ha estat dissenyat.
Què diu l’AEMPS?
L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) també recorda que alguns medicaments necessiten condicions especials de conservació.
Les fitxes tècniques i els prospectes poden indicar que un fàrmac s’ha de mantenir dins del seu embalatge original, especialment per protegir-lo de la llum o la humitat, o perquè no superi una determinada temperatura.
Això no vol dir que tots els medicaments que venen en un blíster d’alumini tinguin exactament les mateixes necessitats. Per això, l’AEMPS recomana consultar sempre la informació específica de cada fàrmac.
Abans de treure un comprimit del seu envàs, el més prudent és llegir el prospecte i comprovar si hi apareix alguna indicació sobre la seva conservació. Si hi ha dubtes, la millor opció és consultar el farmacèutic.
Atenció amb les sigles XR, LP, AP o similars
Verònica Olmos també adverteix sobre un altre detall que moltes persones passen per alt: les sigles que apareixen en alguns medicaments.
Indicacions com XR, LP o AP poden assenyalar que es tracta de fàrmacs amb un sistema especial d’alliberament del principi actiu.
Aquests medicaments estan dissenyats perquè la substància activa s’alliberi de manera progressiva, en un moment concret o en una zona determinada de l’organisme.
Per aquest motiu, no s’han de partir, triturar o manipular sense indicació professional, perquè fer-ho pot modificar la manera com el fàrmac actua.
Altres sigles com LM, SR, XL, XR o LA també poden identificar formulacions d’alliberament modificat. En aquests casos, triturar o fraccionar el comprimit pot alterar la dosi que rep el cos o la velocitat amb què s’allibera.
El pastiller és útil, però no serveix per a tots els medicaments
Els pastillers poden ser una gran ajuda per organitzar tractaments, especialment quan s’han de prendre diverses dosis al llarg del dia. Però no convé donar per fet que qualsevol pastilla es pot treure del seu envàs original.
La recomanació de l’experta i de l’AEMPS és clara: abans de guardar un medicament fora del seu blíster, cal comprovar com s’ha de conservar, si és sensible a la llum o a la humitat i si té un sistema especial d’alliberament.
Un gest tan senzill com revisar el color del blíster, el prospecte i les sigles de l’envàs pot ajudar a evitar errors i a conservar els medicaments en les condicions adequades.
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