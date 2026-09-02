Què fer si el teu veí sempre dona cops de porta quan surt de casa: això és el que diu la Llei de propietat horitzontal
Un cop de porta aïllat pot ser una molèstia normal de convivència, però si es repeteix cada dia, altera el descans i genera sorolls d'impacte, la comunitat pot intervenir
Patricia Páramo
Hi ha sorolls que semblen petits fins que es repeteixen cada dia. Una porta que es tanca amb força, un cop sec al replà, el tremolor d'una paret o l'ensurt de matinada poden acabar convertint-se en un autèntic malson per a qui viu al costat, a sobre o a sota. El problema no sempre és un soroll prolongat, sinó la seva intensitat i el moment en què es produeix.
Els cops de porta són un d'aquells conflictes veïnals difícils d'explicar sense semblar exagerat. Qui els provoca pot pensar que només està sortint de casa, però qui els pateix escolta cada cop com una interrupció del descans, de la migdiada, del teletreball o del son dels infants. La situació es complica si passa a primera hora del matí, a la nit o de matinada, quan qualsevol impacte es multiplica en el silenci de l'edifici.
Donar cops de porta
La Llei de propietat horitzontal no té un article específic sobre «donar cops de porta». No diu quantes vegades es pot tancar una porta ni amb quin volum ha de sonar. Però sí que conté normes que serveixen per abordar aquest tipus de molèsties quan deixen de ser una cosa puntual i es converteixen en un comportament repetit. L'article 7.2 estableix que al propietari o ocupant d'un habitatge no li està permès desenvolupar activitats prohibides en els estatuts, perjudicials per a l'immoble o que contravinguin les disposicions generals sobre activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites.
La clau és la paraula «molestes». Un cop de porta aïllat, una distracció o una porta que es tanca de cop per un corrent d'aire difícilment justifiquen una reclamació seriosa. La vida en comunitat exigeix tolerar determinats sorolls quotidians. Però si un veí dona cops de porta cada dia, a hores intempestives, amb una intensitat que desperta la resta o fa vibrar parets i portes, la situació pot deixar de ser una simple incomoditat i passar a ser un problema de convivència. En aquest cas, convé començar a reunir proves: dates, hores, durada, vídeos o àudios enregistrats des del mateix habitatge i testimonis d'altres veïns que pateixin el mateix.
Solució
Abans d'arribar a un conflicte formal, és recomanable intentar una solució senzilla. Moltes vegades el veí no és conscient de com sona la porta des d'altres habitatges. Pot ser que el moll estigui mal regulat, que el tancament sigui massa brusc, que la porta del replà colpegi per manca de manteniment o que el cop de porta es produeixi per costum. Un missatge educat, una conversa breu o la intervenció del president pot ser suficient per corregir-ho. Si es tracta d'una porta comunitària, la comunitat pot revisar el tancaportes, col·locar topalls, ajustar les frontisses o adoptar una solució tècnica que redueixi l'impacte.
Normes internes de convivència
La comunitat també pot aprovar normes internes per ordenar la convivència. L'article 6 de la Llei de propietat horitzontal permet que els propietaris estableixin normes de règim interior per regular els detalls de la convivència i la utilització adequada dels serveis i elements comuns, dins dels límits de la llei i dels estatuts. Això permet recordar per escrit que s'han d'evitar els cops de porta, els cops a les zones comunes, l'arrossegament d'objectes o les conductes sorolloses durant les hores de descans.
Si els cops de porta es produeixen a la nit, també pot entrar en joc la normativa municipal sobre soroll. En casos de soroll intens i reiterat en horari nocturn, avisar la Policia Local pot servir perquè en quedi constància, es comprovi la situació i, si escau, s'actuï d'acord amb l'ordenança.
Si el veí no canvia la seva conducta, el pas següent és comunicar-ho formalment al president o a l'administrador. El president pot requerir al propietari o ocupant que cessi la molèstia, amb l'advertiment que la comunitat pot iniciar accions si persisteix. Si els cops de porta són constants, afecten diversos veïns i hi ha proves suficients, la comunitat pot portar l'assumpte a la junta i valorar una acció de cessació a l'empara de l'article 7.2 de la Llei de propietat horitzontal. No és habitual per un simple cop de porta, però sí que es pot plantejar quan hi ha una conducta reiterada, conscient i pertorbadora.
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