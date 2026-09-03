Beure més aigua cada dia: el petit hàbit que ajuda a cuidar el cos i la ment
Mantenir una hidratació adequada afavoreix el funcionament normal de l’organisme, però el ritme del dia a dia fa que moltes persones s’oblidin de beure. Les solucions que aporten sabor, comoditat i varietat poden facilitar la incorporació d’aquest hàbit a la rutina
Beure aigua sembla el gest més senzill del món. Tanmateix, entre reunions, desplaçaments, entrenaments i obligacions quotidianes, és habitual arribar al final del dia amb la sensació d’haver begut menys del que caldria. No sol ser una qüestió de desconeixement, sinó de rutina: l’aigua està disponible, però no sempre ocupa un lloc visible en la nostra agenda. Simplement no ens en recordem, però l’organisme necessita aigua de manera constant.
No existeix una quantitat idèntica per a tothom
L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària estableix com a ingestes adequades d’aigua total, incloent-hi l’aigua procedent de begudes i aliments, al voltant de 2 litres diaris per a les dones adultes i 2,5 litres per als homes adults, en condicions de temperatura i activitat física moderades. Aquestes xifres són valors de referència poblacionals, no una meta rígida aplicable per igual a totes les persones.
Quan el problema no és la set, sinó la falta d’hàbit
Per a moltes persones, el principal obstacle és que l’aigua els resulta poc atractiva o monòtona. En aquests casos, introduir-hi sabor i varietat pot actuar com un recordatori i fer que el gest de beure resulti més agradable.
Amb aquest objectiu arriba Vitamin C-IRUP, la nova proposta de hohes C: un concentrat de sabor de fruita, sense sucre i sense calories, que s’afegeix directament a l’aigua. El seu plantejament és senzill: convertir un got o una ampolla en una beguda personalitzada i enriquida amb vitamines, adaptant la intensitat del sabor a les preferències de cada consumidor.
La preparació requereix pressionar dues vegades l’envàs sobre 250 mil·lilitres d’aigua i agitar. Qui prefereixi un sabor més suau o més intens pot modificar la quantitat de concentrat. La seva ampolla de 65 mil·lilitres permet preparar fins a 8 litres de beguda i, gràcies al seu format compacte, es pot transportar a la bossa, la motxilla o la butxaca.
La utilitat potencial del producte no rau a fer que l’aigua hidrati més, sinó a facilitar la repetició de l’hàbit: aportar sabor, permetre diferents combinacions i reduir algunes de les barreres que porten a ajornar el moment de beure.
Tres sabors per triar en qualsevol moment del dia
Vitamin C-IRUP es presenta en tres referències. Refresh, amb sabor de llimona, llima i taronja, conté vitamines C, B12 i B5. Active, de mango i maracujà, incorpora vitamines C, B5 i B6, a més de cafeïna. Vitalize, de maduixa i gerd, conté vitamines C, B3 i B7.
Les tres referències poden encaixar en diferents moments del dia, segons el sabor que vingui de gust en cada moment. Per exemple, Refresh pot acompanyar l’inici de la jornada, Active pot ser una opció per portar al gimnàs i Vitalize pot encaixar en una pausa a la tarda. Són només algunes possibilitats: qualsevol dels tres sabors es pot gaudir quan vingui de gust.
Petits trucs per beure amb més freqüència
No cal esperar a tenir molta set. Col·locar una ampolla reutilitzable sobre l’escriptori, beure durant els àpats o vincular cada got a alguna acció quotidiana, com ara llevar-se, abans de sortir de casa o després d’entrenar, ajuda a crear automatismes. Les autoritats sanitàries també recomanen portar aigua a sobre, triar-la en lloc de begudes ensucrades i afegir-hi sabors com llimona o llima quan resulti més agradable.
Fora de casa també pot resultar pràctic. Vitamin C-IRUP cap fàcilment a la bossa, la motxilla o la butxaca i es pot afegir directament a una ampolla d’aigua en qualsevol moment: de camí a la feina, durant un passeig o després d’entrenar, per exemple. Una manera senzilla de donar sabor a l’aigua sense afegir-hi sucre ni calories.
Beure més aigua no depèn de fer grans canvis. Sovint, n’hi ha prou amb tenir-la a prop, trobar una manera agradable de consumir-la i repetir el gest fins a convertir-lo en un costum. Productes com Vitamin C-IRUP busquen precisament ocupar aquest espai: acompanyar l’aigua amb sabor i vitamines perquè hidratar-se deixi de percebre’s com una obligació i es converteixi en un plaer quotidià.
Via: Diari de Girona
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