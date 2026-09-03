L’esmorzar de Nicole Kidman als 59 anys: què menja per començar el dia amb energia i cuidar-se
L’actriu combina fruita, llet d’ametlles i exercici variat per mantenir una rutina saludable
Als 59 anys, Nicole Kidman continua plenament activa professionalment i encadena projectes mentre manté una imatge molt vinculada a la cura personal, el benestar i una vida activa. Després de dècades al capdamunt de Hollywood, l’actriu australiana afronta aquesta etapa amb una rutina en què l’alimentació saludable, el descans i l’exercici físic tenen un paper important.
Kidman no segueix, almenys públicament, una dieta extremadament rígida. El que sí que ha explicat en diverses entrevistes és que intenta mantenir uns hàbits equilibrats i adaptar-los al ritme exigent de rodatges, viatges i compromisos professionals.
Un dels moments més cuidats del dia és l’esmorzar.
Què esmorza Nicole Kidman?
En una entrevista a Harper’s Bazaar, l’actriu va explicar que comença el matí amb te matxa i després pren cafè. Més tard, fa el primer àpat del dia amb una combinació molt concreta: un bol d’arròs inflat amb nabius, gerds i llet d’ametlles.
És un esmorzar senzill, però amb diversos ingredients habituals en una alimentació equilibrada. Els nabius i els gerds aporten fibra, vitamines i compostos antioxidants, mentre que la llet d’ametlles és una alternativa vegetal a la llet convencional.
La fruita vermella destaca especialment pel seu contingut en antioxidants, substàncies relacionades amb la protecció de les cèl·lules davant l’estrès oxidatiu.
Ara bé, això no converteix l’esmorzar de Kidman en una fórmula màgica per mantenir-se jove. La salut depèn del conjunt de la dieta, l’activitat física, el descans i altres hàbits mantinguts al llarg del temps.
No tot són esmorzars lleugers
L’alimentació de Nicole Kidman també té espai per al plaer. L’actriu ha reconegut que un dels seus moments preferits és l’hora del te, una tradició molt vinculada a la cultura britànica.
Entre els seus capricis preferits hi ha els scones amb melmelada i clotted cream, acompanyats de te. Es tracta d’una opció molt diferent del seu esmorzar habitual i més rica en greixos i sucres, però que mostra una manera de menjar menys restrictiva i més flexible.
Kidman també ha explicat que li agraden els entrepans vegetals, amb ingredients com remolatxa, ceba, tomàquet i enciam sobre pa blanc.
Tot i això, admet que encara sent més predilecció per les torrades amb formatge i tomàquet.
L’exercici, l’altre gran pilar
L’activitat física també forma part de la rutina de l’actriu. En una entrevista a Women’s Health, Kidman va explicar que intenta no ser excessivament estricta amb l’entrenament.
La seva filosofia és combinar diferents disciplines per evitar l’avorriment i aconseguir que moure’s continuï sent una activitat agradable.
Entre els seus exercicis habituals hi ha córrer, anar amb bicicleta i practicar ioga, activitats que pot adaptar fàcilment al lloc on es trobi.
Aquesta varietat permet treballar diferents capacitats físiques: la resistència cardiovascular, la mobilitat, la flexibilitat i la força.
Una rutina basada més en l’equilibri que en les prohibicions
La manera de cuidar-se de Nicole Kidman mostra una idea bastant clara: combinar aliments nutritius amb espais de flexibilitat i mantenir el cos actiu sense convertir l’exercici en una obligació rígida.
El seu esmorzar amb fruita vermella, arròs inflat i llet d’ametlles és només una part d’aquesta rutina. Al llarg del dia també hi ha lloc per a aliments més indulgents, mentre l’actriu manté una vida activa amb diferents tipus d’exercici físic.
Als 59 anys, Kidman continua treballant a ple rendiment i aposta per una fórmula que pot semblar senzilla: alimentació equilibrada, moviment regular i flexibilitat en lloc de dietes extremes.
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