El gest que guanya importància després dels 60 si vols envellir amb salut
La doctora Violeta Bretones destaca el descans com un dels grans pilars de la longevitat
Cuidar la salut és important durant tota la vida, però a mesura que passen els anys es torna encara més necessari. A partir dels 60 anys, mantenir uns bons hàbits pot marcar la diferència no només en quants anys vivim, sinó també en com els vivim.
Arribar a una edat avançada amb autonomia, força, energia i una bona salut física i mental depèn de molts factors. La genètica hi influeix, però també ho fan l’alimentació saludable, l’activitat física, les relacions socials, el control de l’estrès i, especialment, el descans.
L’objectiu, per tant, no és simplement sumar anys al calendari, sinó aconseguir una longevitat saludable. És a dir, arribar als 70, 80 o 90 anys amb la millor qualitat de vida possible.
En aquest sentit, la doctora Violeta Bretones, experta en epigenètica i especialista en Medicina Regenerativa i de Precisió a Halo Longevity, posa el focus en un hàbit que sovint queda en segon pla: dormir bé.
Segons Bretones, si hagués de triar un únic hàbit amb un gran impacte sobre la longevitat i la salut global, seria mantenir un son profund, reparador i regular.
La seva recomanació és intentar dormir aproximadament entre 7 i 8 hores diàries, però no es tracta només d’acumular hores al llit. La qualitat del son i la regularitat dels horaris són igualment importants.
Per què dormir bé és tan important?
Durant la nit, el cos no està inactiu. Al contrari, posa en marxa molts dels processos necessaris per reparar-se i preparar-se per a l’endemà.
La doctora explica que el ritme circadiari, el rellotge biològic intern del cos, regula funcions tan importants com la producció hormonal, la temperatura corporal, el metabolisme, l’energia o la reparació cel·lular.
Quan aquest ritme es desregula de manera continuada, l’organisme pot perdre part de la seva capacitat per recuperar-se i adaptar-se.
A més, durant el son profund augmenta la producció de substàncies com la melatonina i l’hormona del creixement, relacionades amb la reparació dels teixits, la regeneració cel·lular i el manteniment de l’organisme.
Dormir malament també pot accelerar l’envelliment
El problema apareix quan la falta de descans es converteix en una situació crònica. Segons Bretones, dormir malament de manera habitual pot alterar el metabolisme i augmentar els nivells de cortisol, l’hormona associada a l’estrès.
A llarg termini, un descans inadequat també s’ha relacionat amb un risc més elevat d’obesitat, diabetis, deteriorament cognitiu i malalties cardiovasculars.
Per això, especialment a partir dels 60 anys, cuidar el son pot ajudar a protegir tant el cos com el cervell.
Què podem fer per viure més anys i viure’ls millor?
No existeix una fórmula única per garantir una vida llarga, però sí que podem adoptar hàbits que afavoreixin un envelliment saludable.
Mantenir-se físicament actiu, cuidar la massa muscular, seguir una dieta equilibrada, evitar el tabac, moderar l’alcohol, mantenir relacions socials i aprendre a gestionar l’estrès són alguns dels grans pilars.
Però la doctora Violeta Bretones recorda que tots aquests esforços poden quedar limitats si no cuidem també el son.
Anar a dormir i llevar-se a hores similars, evitar pantalles abans d’anar al llit, sopar de manera lleugera, reduir els estimulants a última hora del dia i procurar que l’habitació sigui fosca i tranquil·la són petits gestos que poden ajudar a millorar el descans nocturn.
A partir dels 60 anys, cuidar-se deixa de ser només una qüestió de prevenció a llarg termini. Es converteix en una eina per preservar la independència, la mobilitat, la memòria i la qualitat de vida.
Per a Bretones, el missatge és clar: podem entrenar, menjar bé i cuidar molts aspectes de la nostra salut, però si el cicle circadiari està desregulat i no tenim un son reparador, estem deixant de banda un dels principals aliats de la longevitat.
- Les dues principals hipòtesis de la policia sobre el crim de Carles Vilajosana
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política
- Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
- Parlon diu que els menors detinguts pel crim a Manresa són nascuts a Catalunya i carrega contra els discursos 'd'odi
- Els Mossos creuen que el jove autor de la ganivetada mortal a Carles Vilajosana sabia què feia
- L'empresa solsonina Can Solvi traspassa la botiga de Manresa a Eloi Trias i Mercè Sánchez, del restaurant Masia l’Abadal
- Un documental segueix durant cinc anys els llops de la Península: «On hi ha llops i bestiar hi haurà conflicte, cal aprendre a conviure-hi»