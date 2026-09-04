La calor extrema ens obliga a canviar la manera de viure l’estiu
Els consells que has de seguir per cuidar la teva salut
Eva Remolina / AMIC
Fa uns anys, parlar d’una onada de calor semblava una situació excepcional. Ara, en canvi, les temperatures molt altes formen part cada vegada més dels nostres estius. Els termòmetres pugen, les nits són més difícils de suportar i moltes famílies han hagut de canviar petits hàbits del dia a dia per protegir-se de la calor.
No es tracta només de passar calor. Quan les temperatures es mantenen molt altes durant diversos dies, poden afectar especialment les persones grans, els infants i les persones amb problemes de salut. Per això, adaptar-nos a aquesta nova realitat s’ha convertit en una qüestió important.
L’habitatge té un paper fonamental
Durant els dies més calorosos, mantenir la casa fresca pot marcar una gran diferència.
Abaixar persianes i tendals durant les hores de més sol, ventilar a primera hora del matí o a la nit i mantenir tancades les finestres quan l’aire exterior és més calent són gestos senzills que poden ajudar.
L’aire condicionat també s’ha convertit en un recurs cada vegada més habitual, però no sempre és possible o assequible per a tothom. Per això, millorar l’aïllament dels habitatges, instal·lar proteccions solars i apostar per edificis més preparats per a les altes temperatures serà cada vegada més important.
També cal pensar en les ciutats. Els arbres, les zones verdes i els espais amb ombra ajuden a reduir la sensació de calor i ofereixen llocs on refugiar-se durant les hores més dures.
Canviar els horaris per evitar la calor
A l’estiu, adaptar els horaris ja no és només una qüestió de comoditat. Quan fa molta calor, fer exercici, treballar a l’aire lliure o realitzar esforços físics durant les hores centrals del dia pot suposar un risc. Per això, sempre que sigui possible, moltes activitats es concentren a primera hora del matí o al vespre. També és habitual buscar espais climatitzats o amb ombra durant les hores de més calor. Aquesta adaptació és especialment important per a les persones que treballen al carrer, en obres, al camp o en altres feines que impliquen estar moltes hores exposades al sol.
La gent gran, un dels col·lectius més vulnerables
Les persones grans mereixen una atenció especial durant els episodis de calor intensa. Amb l’edat, la capacitat del cos per regular la temperatura pot disminuir i, a més, algunes persones poden no notar la sensació de set de la mateixa manera. Per això és important oferir-los aigua amb freqüència, mantenir-los en espais frescos i comprovar que es troben bé, especialment si viuen soles. Una simple trucada, una visita o ajudar-los a fer la compra pot ser molt útil durant els dies de calor extrema.
Els infants
Els nens també són especialment sensibles a les altes temperatures. Durant els dies més calorosos, és important que beguin aigua sovint i evitar que passin massa temps al sol, sobretot al migdia. Les activitats a l’aire lliure es poden traslladar a primera hora del matí o al final de la tarda. A la platja o a la piscina, buscar ombra i fer pauses també ajuda a evitar una exposició excessiva.
I hi ha una norma que no hauríem d’oblidar mai: mai deixar un infant sol dins d’un cotxe, ni tan sols durant uns minuts. A l’interior d’un vehicle la temperatura pot pujar molt ràpidament.
La calor també afecta la nit
Un dels aspectes que més està canviant els nostres estius són les nits. Quan la temperatura no baixa prou, dormir es converteix en tot un repte. Dormir amb roba lleugera, mantenir l’habitació protegida del sol durant el dia i ventilar quan la temperatura exterior baixa pot ajudar. També és important hidratar-se i evitar sopars massa pesats abans d’anar a dormir. El problema és que, quan les nits caloroses es repeteixen, el cos no té prou temps per recuperar-se. I això es nota l’endemà en forma de cansament, irritabilitat i falta de concentració.
Adaptar-nos sense perdre de vista el futur
Les altes temperatures ens estan fent canviar coses que fins fa poc donàvem per fetes: quan sortim al carrer, quan fem esport, com ventilem la casa o fins i tot com organitzem la jornada laboral. Alguns d’aquests canvis són petits i fàcils d’aplicar. D’altres, com adaptar els habitatges o les ciutats, requereixen més temps i inversió.
El que sembla clar és que la calor extrema ja no és un fenomen que només hem de suportar durant uns quants dies. Hem d’aprendre a conviure amb estius més calorosos i, al mateix temps, prendre mesures perquè les persones més vulnerables estiguin protegides.
Perquè adaptar-nos a la calor no significa simplement encendre l’aire condicionat. També significa canviar hàbits, protegir els espais on vivim i cuidar-nos els uns als altres.
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