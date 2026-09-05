Detecta a temps si el teu fill té addicció als videojocs: aquests són els senyals que no has d’ignorar
Quan jugar deixa de ser entreteniment i comença a afectar el son, els estudis o les relacions, cal actuar
Els videojocs formen part del dia a dia de molts infants i adolescents. Jugar no és, per si mateix, un problema. De fet, pot tenir beneficis importants. La dificultat apareix quan el joc comença a ocupar massa espai, desplaça altres activitats i l’infant o adolescent perd el control sobre el temps que hi dedica.
El doctor Oliver Serrano León, director del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària, explica que l’addicció als videojocs pot aparèixer quan el cervell associa el joc a una font constant de recompensa, satisfacció i evasió.
Això és especialment rellevant durant l’adolescència, una etapa en què el cervell és més sensible a les recompenses immediates. Molts videojocs actuals estan dissenyats amb estímuls continus, objectius, nivells, recompenses, punts, premis i interacció social, elements que poden fer que el jugador vulgui continuar una partida darrere l’altra.
Per què alguns nens poden desenvolupar addicció?
No hi ha una única causa.
El risc augmenta quan el videojoc es converteix en la principal font de diversió, recompensa, socialització o evasió emocional.
Alguns infants i adolescents també poden utilitzar el joc per escapar de l’avorriment, l’estrès, problemes escolars, conflictes familiars o emocions negatives.
Quan, a més, el videojoc ofereix recompenses ràpides i constants, pot resultar molt més atractiu que altres activitats que requereixen més esforç o paciència.
A poc a poc, el nen pot començar a prioritzar el joc per davant de l’esport, els estudis, la família o les amistats.
Els símptomes que han d’alertar les famílies
Passar moltes hores jugant no significa automàticament tenir una addicció. El principal senyal d’alerta és que els videojocs comencin a interferir en la vida quotidiana.
Entre els símptomes més habituals hi ha:
- Pèrdua de control sobre el temps de joc
- Necessitat de jugar cada vegada més
- Irritabilitat, enfadament o ansietat quan no pot jugar
- Pèrdua d’interès per activitats que abans li agradaven
- Baixada del rendiment escolar
- Problemes per dormir o anar a dormir molt tard per continuar jugant
- Aïllament de familiars i amics
- Prioritzar la consola o l’ordinador davant de qualsevol altra activitat
- Continuar jugant tot i saber que està provocant conseqüències negatives
- Utilitzar els videojocs per fugir de problemes o emocions desagradables
Segons Serrano León, les famílies s’han de preocupar especialment quan el joc afecta l’escola, el son, les relacions personals o les activitats habituals del menor.
En aquest punt, és recomanable buscar orientació professional.
Com es tracta l’addicció als videojocs?
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) reconeix el trastorn per ús de videojocs dins de la seva Classificació Internacional de Malalties.
Quan hi ha una addicció, el tractament acostuma a centrar-se en la teràpia cognitivoconductual, que ajuda la persona a identificar per què necessita jugar, quins pensaments i emocions mantenen aquesta conducta i com recuperar progressivament altres activitats.
L’objectiu no sempre és prohibir qualsevol videojoc, sinó recuperar el control sobre el joc i aconseguir que deixi d’interferir en la resta de la vida.
El procés pot provocar ansietat o frustració, especialment quan el videojoc s’ha convertit en una de les principals fonts de gratificació.
Actualment, no existeix un medicament específic contra l’addicció als videojocs. En alguns casos poden utilitzar-se fàrmacs si també hi ha problemes com ansietat o depressió, però sempre com a complement i sota supervisió mèdica.
Dels primers jocs als mons virtuals actuals
Els videojocs no sempre han estat com els coneixem avui.
Els primers experiments van aparèixer durant la dècada de 1950, amb programes molt senzills que reproduïen jocs com els escacs.
Als anys seixanta van començar a sorgir els primers formats que ja s’assemblaven més al videojoc modern.
Amb el pas de les dècades, la indústria ha canviat radicalment. Dels jocs simples i amb gràfics molt limitats s’ha passat a mons virtuals enormes, videojocs en línia, competicions internacionals i experiències socials amb milions de jugadors connectats.
Actualment molts videojocs no tenen un final clar. Es poden actualitzar constantment, afegir nous reptes i recompenses i permetre que els jugadors continuïn avançant durant mesos o anys.
Aquesta evolució ha multiplicat les possibilitats d’entreteniment, però també ha fet més important ensenyar els joves a fer-ne un ús equilibrat.
Els videojocs també tenen beneficis
Els videojocs poden ajudar a desenvolupar diferents capacitats. Entre els beneficis que assenyalen els experts hi ha la millora de la coordinació entre la mà i l’ull, l’atenció, la memòria, la capacitat per resoldre problemes i la creativitat.
Alguns jocs d’estratègia també poden afavorir la flexibilitat cognitiva, és a dir, la capacitat d’adaptar-se a situacions noves i canviar d’estratègia quan alguna cosa no funciona.
Els videojocs en línia poden fomentar la cooperació i el treball en equip, especialment quan els jugadors han de coordinar-se per aconseguir objectius comuns.
Fins i tot, hi ha videojocs que s’utilitzen amb finalitats terapèutiques, per exemple en processos de rehabilitació neurològica o en determinats programes per treballar l’atenció.
El problema, per tant, no és necessàriament el videojoc, sinó com, quan i per què s’utilitza.
Quant de temps haurien de jugar?
No existeix una xifra universal que serveixi per a tots els infants.
L’edat, el tipus de joc, les obligacions escolars i l’activitat física també són importants.
Com a orientació, l’Acadèmia Americana de Pediatria ha suggerit limitar el temps de pantalles d’entreteniment i procurar que no desplaci altres necessitats essencials.
Més important que comptar minuts és comprovar si el menor dorm prou, estudia, fa activitat física, manté relacions socials i participa en la vida familiar.
Si totes aquestes àrees funcionen correctament, el videojoc probablement està ocupant un espai més saludable.
Com podem ajudar-los?
La millor ajuda comença abans que aparegui una addicció.
Les famílies poden establir horaris clars, acordar quan es pot jugar i evitar que la videoconsola o l’ordinador ocupin totes les hores lliures.
També és important oferir alternatives: esport, activitats a l’aire lliure, trobades amb amics, lectura, aficions o temps compartit en família.
Convé interessar-se pels videojocs que utilitzen, saber amb qui juguen i entendre què els atrau d’aquell món. Controlar no significa només prohibir, sinó també acompanyar i parlar-ne.
Si el menor reacciona amb una irritabilitat molt intensa, menteix sobre el temps que juga, abandona altres activitats o el videojoc afecta de manera clara els estudis, el son o les relacions, és millor no esperar que el problema desaparegui sol.
En aquests casos, consultar un psicòleg o professional de la salut mental pot ajudar a valorar què està passant i establir unes pautes adequades.
L’objectiu final no és convertir els videojocs en l’enemic. És ensenyar els infants i adolescents a gaudir-ne sense perdre el control, perquè jugar continuï sent una forma d’oci i no acabi dirigint la seva vida.
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