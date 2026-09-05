Paparres a l’aguait: una picada gairebé invisible pot acabar transmetent malalties greus
La calor i les activitats a l’aire lliure augmenten el risc de contacte amb aquests paràsits
Amb l’arribada de la calor i l’augment de les activitats a l’aire lliure, també creix la presència de paparres, uns petits aràcnids que poden passar desapercebuts però que, en alguns casos, poden transmetre malalties infeccioses potencialment greus.
Les paparres activen més el seu metabolisme amb les altes temperatures, per això són especialment freqüents durant la primavera i l’estiu, quan moltes persones surten a córrer, caminar, anar en bicicleta o fer excursions per zones naturals.
Les paparres s’enganxen a les persones?
Sí. Les paparres poden adherir-se a la pell humana i alimentar-se de sang durant hores o fins i tot més temps si no es detecten.
Un dels problemes és que la seva picada pot passar inadvertida perquè, mentre s’alimenten, alliberen substàncies amb efecte anestèsic i anticoagulant. Això fa que moltes persones no notin dolor ni molèsties en el moment de la picada.
Un cop al cos, acostumen a buscar zones humides, calentes i poc visibles.
És especialment important revisar les engonals, les aixelles, les natges, el melic, la part posterior de les cames, les orelles i el cuir cabellut.
On hi ha més risc de trobar-ne?
Les paparres són habituals en zones boscoses, camins amb vegetació abundant, matolls i espais amb herba alta.
També poden trobar-se en animals, tant salvatges com domèstics, que poden actuar com a hostes i transportar-les d’un lloc a un altre.
Per això, les persones que practiquen esport a l’aire lliure, senderisme, ciclisme o excursions pel camp tenen més probabilitats d’entrar-hi en contacte, especialment si passen per zones de vegetació densa.
Què pot passar si ens pica una paparra?
La majoria de les picades de paparra no provoquen complicacions importants. El més habitual és que aparegui envermelliment, picor, inflamació local o una petita erupció al voltant de la zona afectada.
Ara bé, algunes paparres poden transmetre microorganismes causants de malalties.
Entre les més conegudes hi ha la malaltia de Lyme, la febre botonosa mediterrània i, en casos molt menys freqüents, la febre hemorràgica de Crimea-Congo.
El doctor Julio Muñoz, especialista en medicina preventiva de l’Hospital Vithas València 9 d'Octubre, recorda que les picades de paparra són un motiu de consulta especialment habitual durant els mesos d’estiu.
Els símptomes que no hauríem d’ignorar
Després d’una picada, cal vigilar l’evolució de la zona i l’estat general durant els dies següents.
S’ha de buscar atenció mèdica si apareixen febre, mal de cap, dolor muscular, debilitat, inflamació dels ganglis, una erupció que s’estén o molèsties persistents al lloc de la picada.
En la malaltia de Lyme, per exemple, pot aparèixer una erupció característica dies després, acompanyada de febre i sensació semblant a una grip.
En la febre botonosa mediterrània pot aparèixer una lesió fosca al punt on s’ha produït la picada.
La febre hemorràgica de Crimea-Congo pot causar febre alta, dolors musculars, marejos, rigidesa, dolor cervical i lumbar, cefalea, irritació ocular i sensibilitat a la llum. En els casos més greus pot provocar hemorràgies.
Què hem de fer si trobem una paparra enganxada?
Els experts recomanen retirar-la tan aviat com sigui possible, però és important fer-ho correctament.
No s’ha d’estirar bruscament ni aixafar-la. Tampoc es recomana aplicar-hi alcohol, oli o vaselina amb la intenció que es desprengui.
Segons Julio Muñoz, cal utilitzar pinces de punta roma i subjectar la paparra tan a prop de la pell com sigui possible, agafant-la per la zona del cap i retirant-la de manera lenta i acurada.
L’objectiu és extreure-la sencera i evitar que quedin parts adherides a la pell.
Com prevenir les picades si fem esport en zones rurals?
Després de córrer, caminar o fer qualsevol activitat esportiva a la natura, és recomanable revisar amb cura tot el cos.
També és convenient prestar especial atenció si s’ha caminat per zones amb herba alta, matolls o vegetació densa i revisar la roba i els animals de companyia.
Portar roba que cobreixi una part més gran del cos en zones de risc també pot reduir l’exposició.
El consell principal dels especialistes és no confiar-se: com que la picada de paparra pot no fer mal, la revisió posterior és una de les mesures més importants.
En alguns països d’Europa Central i de l’Est, on l’encefalitis transmesa per paparres és endèmica, també pot estar indicada la vacunació abans de viatjar, sempre seguint les recomanacions sanitàries.
La clau és la prevenció i la detecció precoç. La majoria de picades no van més enllà d’una molèstia local, però identificar ràpidament una paparra i estar atent als símptomes d’alerta pot evitar complicacions.
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