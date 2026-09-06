Preparats per reaccionar: així pots protegir-te si un terratrèmol et sorprèn a casa
Saber què fer abans, durant i després d’un sisme pot marcar la diferència
Els terratrèmols continuen sacsejant diferents punts del planeta i, de tant en tant, deixen imatges devastadores de ciutats afectades, edificis ensorrats i poblacions obligades a reaccionar en qüestió de segons. Però davant d’un fenomen que no es pot evitar, hi ha una idea que els experts repeteixen: estar preparats pot salvar vides.
Els moviments sísmics formen part de l’activitat natural de la Terra i es produeixen constantment en diferents zones del món, encara que la majoria tenen una intensitat baixa i passen desapercebuts.
A Espanya també es registren terratrèmols amb regularitat. Les dades de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) mostren activitat sísmica especialment en àrees com el sud i sud-est peninsular, les Canàries o el golf de Cadis. Sense anar més lluny, el 18 d’agost de 2026 es va registrar un sisme de magnitud 4,8 a la zona de Villa d'Otura, a Granada, que va ser percebut per la població.
Això no significa que s’hagi d’esperar necessàriament un gran terratrèmol. El mateix IGN manté una vigilància continuada de l’activitat sísmica a la península Ibèrica i les illes Canàries, on es detecten de manera habitual moviments de magnitud baixa.
El primer pas: tenir un kit d’emergència preparat
Una de les principals recomanacions de l’Institut Geogràfic Nacional és no esperar que passi una emergència per començar a pensar què necessitem.
Tenir preparat a casa un kit d’emergència per a terratrèmols permet reaccionar ràpidament si es talla la llum, l’aigua o les comunicacions.
Aquest kit hauria d’incloure:
- aigua embotellada
- aliments no peribles
- una farmaciola de primers auxilis
- llanternes, preferiblement de dinamo
- una ràdio amb piles
- piles de recanvi
- un xiulet per poder alertar els equips de rescat
- un extintor
- documentació important i telèfons d’emergència fàcilment accessibles
És recomanable guardar-ho tot en un lloc conegut per tota la família i de fàcil accés.
Preparar la casa també pot evitar accidents
No tot passa pel kit. Una bona part de la prevenció consisteix a reduir els riscos que tenim dins de casa.
L’IGN recomana fixar bé les prestatgeries, miralls, llums i mobles alts, evitar col·locar objectes pesants en zones elevades i identificar quines són les parts més segures de l’habitatge.
També és important saber on es troben les claus de pas de l’aigua i el gas i com tallar l’electricitat.
Fer algun simulacre familiar pot semblar exagerat, però permet que tant adults com infants sàpiguen què han de fer sense perdre temps si algun dia es produeix un moviment important.
Què fer si comença un terratrèmol?
Si la terra comença a tremolar, la principal indicació és clara: mantenir la calma i no sortir corrent al carrer.
L’Institut Geogràfic Nacional resumeix la resposta en tres accions:
Ajup-te, cobreix-te i agafa’t.
Si ets dins d’un edifici, busca protecció sota una taula robusta o un moble resistent i allunya’t de finestres, vidres, prestatgeries i objectes que puguin caure.
Cal protegir especialment el cap i el coll.
Un dels errors més habituals és intentar abandonar l’edifici mentre encara està tremolant. Sortir corrent pot exposar-nos a la caiguda de vidres, façanes o altres elements.
Si ets al carrer, allunya’t d’edificis, murs, arbres grans i pals elèctrics i busca una zona oberta.
Si et sorprèn conduint, atura el vehicle en un lloc segur, lluny de ponts, edificis o línies elèctriques, encén els llums d’emergència i queda’t a l’interior fins que acabi el moviment.
I després del terratrèmol?
Quan la terra deixa de tremolar, el perill no desapareix necessàriament.
Poden produir-se rèpliques, és a dir, nous moviments sísmics després del terratrèmol principal.
Per això, és important mantenir-se alerta i comprovar si hi ha danys abans de moure’s.
Si és segur fer-ho, cal tancar les claus de pas del gas, l’aigua i l’electricitat si hi ha indicis de fuites o desperfectes.
No s’han d’utilitzar ascensors. Si cal abandonar un edifici, s’han de fer servir les escales.
Tampoc s’ha d’entrar en edificis danyats, perquè les estructures poden haver quedat debilitades.
Si quedes atrapat, evita cridar
Una de les recomanacions més importants és saber com reaccionar si quedem atrapats sota runa.
Cal cobrir-se la boca i el nas per evitar inhalar pols i evitar cridar constantment, perquè això pot provocar l’entrada de partícules a les vies respiratòries.
És preferible utilitzar un xiulet o colpejar una canonada, paret o objecte sòlid perquè els equips de rescat puguin detectar on ens trobem.
No moguis els ferits si no és imprescindible
Si després del terratrèmol trobem una persona ferida, els experts recomanen no moure-la, tret que es trobi en una situació de perill immediat, com ara un incendi, una fuita de gas o el risc d’un nou ensorrament.
També s’ha d’evitar saturar les línies telefòniques. El telèfon s’ha d’utilitzar només quan sigui necessari i cal seguir sempre la informació dels serveis d’emergència i organismes oficials.
Un terratrèmol no es pot evitar, però sí que podem estar preparats
No podem saber amb exactitud quan es produirà un terratrèmol, però sí que podem decidir com hi arribarem.
Tenir un kit d’emergència preparat, saber quines són les zones segures de casa, explicar als nens què han de fer i conèixer les indicacions bàsiques de l’Institut Geogràfic Nacional pot reduir considerablement els riscos.
Davant d’un sisme, els primers segons són determinants. I tenir clar què fer abans que arribi l’emergència és una de les millors eines de protecció.
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