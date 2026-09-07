Marejos a l’estiu: el símptoma que no hauries d’ignorar
La calor i la deshidratació en poden ser la causa, però alguns episodis poden amagar un problema neurològic
Els marejos a l’estiu són molt més habituals del que sembla. Les altes temperatures, la deshidratació, les baixades de tensió i fins i tot l’esforç físic poden provocar sensació d’inestabilitat, debilitat, visió borrosa o la impressió que ens podem desmaiar.
El problema és que, com que aquests episodis són freqüents durant els mesos de més calor, moltes persones els acaben normalitzant.
I aquí és on els experts fan un advertiment important: no tots els marejos són inofensius.
Per què ens maregem més a l’estiu?
Quan fa molta calor, el cos sua més per intentar regular la temperatura. Amb la suor perdem aigua i sals minerals.
Si no reposem aquests líquids de manera adequada, pot disminuir el volum de sang circulant i baixar la pressió arterial.
Això pot provocar que arribi menys sang al cervell de manera momentània i apareguin símptomes com mareig, cansament, debilitat, visió borrosa o desmai.
Aquests episodis poden ser especialment habituals després de passar molta estona al sol, després de fer exercici o quan ens aixequem de cop després d’estar asseguts o estirats.
A qui li pot passar?
Els marejos per calor poden afectar pràcticament qualsevol persona.
Ara bé, hi ha grups que poden tenir més risc, com les persones grans, les persones amb tendència a tenir la tensió baixa, aquelles que pateixen malalties cròniques o les que prenen determinats medicaments.
També poden aparèixer en persones joves i sanes si passen moltes hores exposades a temperatures elevades, fan esport intens o no s’hidraten prou.
Per tant, no és un problema exclusiu de persones grans o malaltes.
El gran error: pensar que “només és la calor”
El doctor López Viejo, metge de família de l’Hospital Universitari Los Madroños, explica que durant l’estiu és habitual que apareguin marejos relacionats amb la deshidratació o la hipotensió.
En molts casos, els símptomes desapareixen quan es corregeix la causa: descansar, hidratar-se o recuperar una pressió arterial normal.
Però l’especialista insisteix en un punt clau: no s’han de normalitzar quan són recurrents, molt intensos o apareixen de manera sobtada.
És precisament aquesta normalització la que pot fer que algunes persones retardin una consulta mèdica quan hi ha una causa més important al darrere.
Mareig i vertigen no són el mateix
Un altre error habitual és parlar de mareig i vertigen com si fossin exactament el mateix.
El mareig acostuma a provocar una sensació d’atordiment, inestabilitat o de poder perdre el coneixement.
El vertigen, en canvi, sol provocar la sensació que l’habitació, els objectes o el mateix cos estan girant encara que tot estigui quiet.
Aquest últim pot estar relacionat amb problemes del sistema vestibular, situat a l’oïda interna i responsable de l’equilibri.
Què pot haver-hi darrere d’un vertigen?
Hi ha diverses alteracions de l’oïda interna que poden provocar vertigen.
Entre elles hi ha el vertigen posicional paroxístic benigne, la neuritis vestibular o la malaltia de Ménière.
Aquestes patologies poden causar nàusees, vertigen, inestabilitat i dificultats per caminar.
Segons els especialistes, alguns pacients poden notar un empitjorament durant l’estiu per factors com la deshidratació, el cansament o els canvis en els horaris de son.
Quan un mareig pot ser molt més seriós?
Aquest és el punt que més preocupa els experts.
El mareig també pot tenir un origen neurològic i, en alguns casos, formar part dels primers símptomes d’un problema més greu.
Des de l’Hospital Universitari Los Madroños recomanen buscar assistència mèdica urgent si el mareig apareix juntament amb:
- dificultat per parlar
- pèrdua de força en un braç o una cama
- alteracions de la visió
- problemes per coordinar els moviments
- pèrdua de sensibilitat
- un mareig sobtat i molt intens
Aquests signes poden estar relacionats amb problemes neurològics com un ictus, determinades lesions cerebrals o altres trastorns que afecten el sistema nerviós.
Un mareig aïllat no sol indicar una malaltia greu
Els experts també demanen no generar una alarma innecessària.
Segons el doctor López Viejo, un mareig aïllat rarament és indicatiu d’una malaltia neurològica greu.
El que ha de fer saltar les alarmes és la combinació amb altres símptomes neurològics, la repetició freqüent dels episodis o que aparegui de manera sobtada i amb molta intensitat.
Per això, el context és fonamental.
No és el mateix un mareig lleu després d’haver passat hores al sol sense beure prou aigua que un episodi inesperat acompanyat de dificultat per parlar o moure una extremitat.
Com evitar els marejos a l’estiu
Els especialistes recomanen prioritzar una bona hidratació, especialment durant els dies de molta calor.
També és convenient evitar exposicions prolongades a temperatures elevades, limitar l’alcohol i aixecar-se a poc a poc després d’haver estat estirat o assegut durant una bona estona.
Les persones amb problemes recurrents també haurien de controlar la tensió arterial.
I si els episodis de mareig, vertigen o pèrdua d’equilibri es repeteixen, persisteixen o són cada vegada més intensos, els experts recomanen una valoració mèdica per descartar que hi hagi alguna alteració de l’oïda interna o del sistema nerviós.
La calor pot explicar molts marejos d’estiu. Però atribuir-los tots automàticament a les temperatures altes pot ser un error.
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