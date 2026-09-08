Com conduir amb pluja intensa? Els consells dels Bombers
Davant l'episodi de precipitacions intenses que es preveuen per aquest dimarts i dimecres, aquestes són les recomanacions que hauries de seguir del cos d'emergències
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Regió7
MANRESA
Les pluges seran les protagonistes de la setmana a partir d'aquest dimarts a la tarda. Les acumulacions d'aigua en poca estona poden deixar carreteres molles i amb bassals, per la qual cosa, la conducció es complica. Els Bombers de la Generalitat comparteixen uns quants consells per evitar prendre mal. Aquestes són les seves recomanacions:
- Extremar la prudència, reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat
- En cas de patir aiguaplaning: no s'ha de frenar ni accelerar, el millor remei per no trobar-s'hi és moderar la velocitat.
- Frenar amb suavitat i antelació per no bloquejar les rodes.
- En cas de pluja torrencial: cal estacionar amb un lloc segur i mantenir encesos els llums.
- En cas d'haver de travessar un bassal gran: circular amb primera, lentament i un cop passat comprovar l'eficàcia dels frens.
- Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
- Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
- Canvi radical de temps a la Catalunya central: arriben tempestes, calamarsa i més de 20 litres en mitja hora
- Guanyen 50 milions a l’Euromilions i prenen una decisió que revoluciona el seu poble per sempre
- Necrològiques del 7 de setembre
- El curs comença amb l’acollida com a gran repte a la Catalunya central
- La Comissió 11 de Setembre demana penjar estelades als balcons com a resposta als darrers casos de repressió policial contra aquest símbol
- Alba Iglesias, professora de català a Cal Gravat: «Treballem a partir de contextos reals i de l’entorn més proper de l’alumne»