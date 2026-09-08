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Com conduir amb pluja intensa? Els consells dels Bombers

Davant l'episodi de precipitacions intenses que es preveuen per aquest dimarts i dimecres, aquestes són les recomanacions que hauries de seguir del cos d'emergències

Conduir amb pluja

Conduir amb pluja / Pixabay

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Regió7

MANRESA

Les pluges seran les protagonistes de la setmana a partir d'aquest dimarts a la tarda. Les acumulacions d'aigua en poca estona poden deixar carreteres molles i amb bassals, per la qual cosa, la conducció es complica. Els Bombers de la Generalitat comparteixen uns quants consells per evitar prendre mal. Aquestes són les seves recomanacions:

  • Extremar la prudència, reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat
  • En cas de patir aiguaplaning: no s'ha de frenar ni accelerar, el millor remei per no trobar-s'hi és moderar la velocitat.
  • Frenar amb suavitat i antelació per no bloquejar les rodes.
  • En cas de pluja torrencial: cal estacionar amb un lloc segur i mantenir encesos els llums.
  • En cas d'haver de travessar un bassal gran: circular amb primera, lentament i un cop passat comprovar l'eficàcia dels frens.

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