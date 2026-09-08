Fabio Belnome, el català que està recorrent la carretera nacional més llarga del món amb un Fiat Marea del 1998: "Fora d’Europa, la ITV no serveix per a res, i encara sort, perquè la tinc caducada des del març"
La distància i les condicions del recorregut han obligat el creador a preparar el seu vehicle per convertir-lo en una autèntica casa sobre rodes
Clara Dalmau Merencio
Fabio Belnome és un creador de contingut català conegut com a Volata di Peluca a les xarxes socials, on comparteix els seus viatges i aventures al volant. La seva particularitat és que no ho fa amb un vehicle preparat per a grans expedicions, sinó amb un Fiat Marea del 1998 que va comprar de segona mà per només 900 euros. El cotxe s’ha convertit en el protagonista dels seus vídeos després d’acompanyar-lo primer fins al Cap Nord, a Noruega, i posteriorment en el seu viatge des de Barcelona fins al Japó, una ruta d’uns 25.000 quilòmetres a través de 22 països.
L’aventura no va acabar, però, en territori nipó. Belnome va utilitzar de nou el mateix Marea per recórrer la ruta Panamericana des d’Alaska fins a la Patagònia, acumulant uns 50.000 quilòmetres en 200 dies entre els seus diferents viatges. Ara, després de tornar a Barcelona i deixar el vehicle a Xile, el creador ha iniciat una nova etapa de la seva particular volta al món: recórrer Austràlia de punta a punta.
Punt de sortida: Sydney
El repte ha començat a Sydney, des d’on Belnome pretén recórrer la Highway 1, la carretera nacional que envolta Austràlia: "Conduiré sencera la carretera més llarga del món, que es troba a Austràlia, amb aquest Fiat Marea de 900 euros, portat des d’Espanya", explica el creador en el vídeo amb què presenta aquesta nova aventura. Cal subratllar que el rècord que ostenta aquesta via és el de carretera nacional més llarga, tot i que n’hi ha d’altres que recorren distàncies més grans a través de diversos països.
El cotxe va arribar a Austràlia després de passar dos mesos dins d’un contenidor des de Xile. Al llarg del trajecte va travessar el canal de Panamà, va passar pels Estats Units i l’Equador i, finalment, va arribar a Sydney, on va romandre un mes en quarantena després que les autoritats trobessin terra darrere del motor i n’exigissin la desinfecció.
Passar pels sis estats australians
Belnome calcula que completarà uns 22.000 quilòmetres durant els quatre mesos que durarà aquesta nova aventura. El seu recorregut parteix de Sydney cap al sud, en direcció a Melbourne i els Alps australians, abans de creuar amb ferri fins a Tasmània. Després, tornarà al continent per continuar cap a Perth i recórrer la costa oest fins a Darwin.
Des d’allà travessarà Austràlia pel centre per visitar Uluru i, posteriorment, tornarà cap a la costa est, passant per Cairns i recorrent la zona més poblada del país fins a tornar finalment al punt de sortida. El pla contempla recórrer els sis estats i els dos territoris australians abans d’embarcar amb el cotxe rumb a Nova Zelanda.
Problemes amb la ITV
La distància i les condicions del recorregut han obligat a preparar l’automòbil per convertir-lo en una autèntica casa sobre rodes. "Durant els 4 mesos que duri el viatge, aquest cotxe serà casa meva i aquest serà el meu llit", explica Belnome. Entre l’equipament que hi ha afegit hi ha un dipòsit addicional de gasolina de 20 litres, necessari per afrontar zones en què, segons explica, pot estar "300 o 400 km sense trobar una gasolinera".
El cotxe arriba a aquesta nova aventura amb 327.000 quilòmetres acumulats i algun que altre assumpte pendent. I és que, tal com reconeix Belnome, el seu cotxe té la ITV espanyola caducada des del març, tot i que, en trobar-se fora d’Europa, no pot renovar-la. "Fora d’Europa, la ITV no serveix per a res, i encara sort, perquè la tinc caducada des del març", assenyala.
Una primera mala nit
La primera jornada de la ruta ja ha deixat clar que el viatge no serà senzill. Belnome es va despertar a Bondi Beach, a Sydney, després d’una nit especialment dolenta a causa d’un problema amb el seu llit. "Sempre les primeres nits acostumo a dormir molt malament, però aquesta ha estat especialment dolenta perquè el llit està rebentat", explica.
El problema va començar ja a Xile, on havia detectat que el matalàs perdia aire. En arribar a Austràlia, va descobrir, a més, que l’inflador elèctric que havia portat des d’Espanya estava trencat, per la qual cosa ho va haver de fer manualment. "Vaig haver d’inflar el llit a pulmó i es va inflar, doncs imagina’t, a la meitat", relata. Durant la matinada es va acabar despertant perquè estava "dormint literalment a terra".
Primer dia a la carretera
Després d’aixecar-se, la seva primera missió va ser buscar un cafè i aconseguir un inflador nou. Com que era el primer dia, havia previst fer un recorregut curt d’unes tres hores fins a Jervis Bay, al sud de Sydney, però la sortida de la ciutat es va acabar complicant més del que estava previst.
"Després d’estar conduint pràcticament tot el dia, a més perquè m’he perdut tres o quatre vegades, les carreteres sortint de Sydney són un caos tremendo", explica. A les dificultats per orientar-se s’hi va sumar la parada necessària per comprar el nou inflador i el fet que a Austràlia encara és hivern, per la qual cosa es fa fosc abans.
Abans d’abandonar la ciutat, el català també va intentar gravar davant d’un edifici emblemàtic com l’Òpera de Sydney, tot i que un membre de seguretat va acabar fent-lo fora del lloc perquè no disposava de permís per quedar-s’hi gravant durant tanta estona.
La tradició del McDonald's
Finalment, en arribar a Jervis Bay va trobar nombrosos senyals que prohibien acampar. Per evitar problemes durant la seva primera nit, va decidir continuar fins a Dolphin Point, el poble següent. "Com que és la primera nit, prefereixo començar bé el viatge, que no em desperti ningú a mitjanit", explica.
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Així ha començat la nova aventura d’un creador de contingut que ha convertit un Fiat Marea de 900 euros en el seu company de viatge i en casa seva. Després d’arribar des de Xile fins a Austràlia, el vehicle afronta ara milers de quilòmetres per les carreteres australianes abans de posar rumb, un cop finalitzada la ruta, a Nova Zelanda.
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