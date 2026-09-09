L’experta Teresa Arnandis ho té clar: sobreviure als excessos de l’estiu és una proesa del cos humà
La doctora en Biomedicina i Bioquímica explica com l’organisme resisteix la calor, la falta de son i els canvis de rutina
El cos humà té una capacitat d’adaptació extraordinària. Durant l’estiu, canvien els horaris, dormim menys, mengem més tard, sortim més, ens exposem a temperatures molt elevades i, sovint, alterem bona part de les rutines que mantenim durant la resta de l’any. Tot i això, l’organisme continua funcionant i intenta mantenir l’equilibri.
Per a Teresa Arnandis, doctora en Biomedicina i Bioquímica i divulgadora científica coneguda a les xarxes com Lady Science, aquesta capacitat és gairebé un miracle fisiològic.
L’especialista explica que el nostre organisme disposa de nombrosos mecanismes que treballen de manera coordinada per compensar els canvis externs i evitar que el cos col·lapsi davant situacions com la calor extrema, la falta de descans o una alimentació desordenada.
Així reacciona el nostre cos davant la calor
Quan les temperatures pugen, el cos necessita mantenir estable la seva temperatura interna. Per aconseguir-ho, activa diferents mecanismes de defensa.
El cor batega més ràpidament i augmenta el flux sanguini cap a la pell per afavorir l’alliberament de calor. Paral·lelament, s’activa la sudoració, que ajuda a refredar l’organisme.
Aquest procés, però, té conseqüències. Amb la suor perdem aigua i electròlits, de manera que augmenta el risc de deshidratació, cansament, mareig o debilitat si no reposem correctament els líquids perduts.
Arnandis destaca que el cos és capaç fins i tot de desenvolupar una certa aclimatació a la calor. Amb una exposició progressiva durant dies o setmanes, el sistema cardiovascular aprèn a gestionar millor les temperatures elevades i el cor pot treballar amb menys esforç davant una mateixa situació.
En l'àmbit cel·lular també es produeixen canvis. Les cèl·lules poden activar les anomenades proteïnes de xoc tèrmic, unes molècules que ajuden a protegir les nostres proteïnes davant els efectes de les temperatures elevades.
És aquesta suma de mecanismes la que porta l’experta a parlar d’una autèntica proesa de la naturalesa.
Dormir poc també passa factura
La calor no és l’únic canvi que afronta el nostre organisme durant l’estiu. Les vacances acostumen a portar sopars més tard, festes, sortides nocturnes i una reducció de les hores de son.
I el cos no entén gaire de vacances.
Segons Lady Science, pensar “ja dormiré un altre dia” no és una bona estratègia. Alterar repetidament els horaris pot desregular els ritmes circadiaris, que són els processos interns que regulen, entre altres coses, el son i la vigília.
A més, el son nocturn no es pot substituir completament dormint durant el dia.
Dormir les hores necessàries és fonamental perquè el cervell elimini residus generats durant l’activitat neuronal i perquè el sistema immunitari funcioni correctament.
L’especialista recorda que la recomanació general se situa al voltant de les set o vuit hores de descans.
El perill de compensar el cansament amb begudes energètiques
Un altre hàbit freqüent durant l’estiu és recórrer a les begudes energètiques per aguantar després d’haver dormit poc.
Arnandis adverteix que utilitzar-les diàriament com a substitut del descans és un error. La cafeïna i altres estimulants poden interferir encara més en el son, especialment si es consumeixen durant la tarda o la nit.
El risc augmenta quan aquestes begudes es barregen amb alcohol.
La cafeïna pot emmascarar la sensació de sedació que provoca l’alcohol i fer que una persona se senti més desperta del que realment està. Això pot afavorir conductes de risc i una falsa percepció de control.
El cos aguanta, però necessita ajuda
Que l’organisme sigui capaç d’adaptar-se no significa que sigui indestructible.
L’acumulació de calor, deshidratació, falta de son, alcohol, mala alimentació i estrès físic pot acabar passant factura. Per això, l’especialista insisteix que la millor manera d’ajudar el cos és mantenir unes rutines bàsiques fins i tot durant les vacances.
Entre les principals recomanacions hi ha hidratar-se correctament, evitar l’activitat física durant les hores de més calor, dormir prou, prioritzar aliments frescos com les fruites i verdures de temporada i limitar els excessos.
També és recomanable fer exercici a primera hora del matí o al vespre, quan les temperatures són més suaus.
El bronzejat no ens protegeix
Teresa Arnandis també alerta d’un dels mites més estesos de l’estiu: pensar que quan ja estem morenos podem deixar d’utilitzar protector solar.
El bronzejat és, en realitat, una resposta de la pell davant el dany provocat per la radiació solar. No elimina el risc de cremades ni protegeix completament l’ADN de les cèl·lules.
Per això, l’especialista insisteix que la protecció solar s’ha de continuar utilitzant encara que la pell ja estigui bronzejada.
Les vacances també poden ajudar el nostre organisme
No tots els canvis estiuencs són negatius.
Després de mesos de feina, estrès i exigència, les vacances poden actuar com una finestra de recuperació fisiològica.
Reduir les obligacions pot disminuir els nivells de cortisol i adrenalina, millorar el descans i reduir la tensió muscular i cardiovascular. A més, tenir més temps per caminar, estar en contacte amb la natura i relacionar-nos socialment també pot afavorir el benestar.
El problema apareix quan les vacances es converteixen en una successió constant de nits sense dormir, alcohol, menjar en excés i moltes hores d’exposició al sol.
Qui és Teresa Arnandis, Lady Science?
Teresa Arnandis és doctora en Biomedicina i Bioquímica i una de les divulgadores científiques conegudes a les xarxes socials sota el nom de Lady Science.
La seva tasca se centra a explicar de manera accessible com funciona el cos humà i desmuntar mites relacionats amb la salut i la ciència.
També és autora del llibre Eres un milagro andante, en què reivindica la complexitat de l’organisme i la sorprenent capacitat que té per adaptar-se als canvis.
Precisament aquesta és la idea que defensa quan parla de l’estiu: el cos és capaç d’aguantar molt més del que sembla, però això no significa que hàgim de portar-lo constantment al límit.
Segons Arnandis, si després d’un cap de setmana de calor, poc descans, festa i sol el nostre organisme pogués enviar-nos un missatge, probablement seria molt senzill: “SOS: descansa, hidrata’t, protegeix-te del sol i recupera les teves rutines.”
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