El primer desengany amorós: quan sembla que no tornaràs a estar bé
Eva Remolina / AMIC
Hi ha moments de l’adolescència que semblen enormes. I el primer desengany amorós n’és un. De cop, aquella persona que ocupava bona part dels pensaments ja no hi és de la mateixa manera. I llavors arriben les preguntes: què he fet malament?, per què m’ha deixat?, tornarà?, i sobretot, com faig perquè deixi de fer mal?
Quan és el primer cop, costa imaginar que algun dia deixarà de ser tan important. Però passa. Encara que al principi sembli impossible.
Quan tot canvia de cop
Una ruptura pot deixar una sensació estranya de buit. Durant un temps, moltes coses recorden aquella persona: una cançó, un lloc, una conversa, una fotografia o fins i tot una hora concreta del dia. I és normal tenir ganes de mirar les seves xarxes, saber què fa o comprovar si ha publicat alguna cosa nova.
El primer desengany amorós és d’aquelles coses que ningú t’explica fins que et toca viure-les. De sobte, tens un munt de preguntes al cap, mires el mòbil esperant un missatge que potser no arribarà i sembla que qualsevol cançó parli exactament de tu. Els amics et diuen que ja passarà, però en aquell moment costa molt creure-s’ho. Perquè quan et trenquen el cor per primera vegada, encara no saps que, sí, acabarà passant.
Dissimular
Un dels errors més habituals és intentar actuar com si la ruptura no afectés. Fer broma, sortir amb els amics i dir que “ja està superat” quan per dins encara fa mal. No passa res per estar trist. Tampoc per tenir un dia dolent, plorar o necessitar estar una estona sol. Les emocions no desapareixen perquè decidim ignorar-les. El temps i, sobretot, poder expressar el que sentim acostumen a ajudar molt més.
No convertir l’ex en el culpable de tot
Quan una relació s’acaba és fàcil passar de pensar que aquella persona era perfecta a pensar que era la pitjor del món. Però les relacions no solen ser tan senzilles. Potser hi ha hagut errors, discussions o coses que no funcionaven. Acceptar-ho ajuda a entendre que una ruptura no significa necessàriament que algú hagi fracassat. De vegades, simplement dues persones deixen d’estar bé juntes.
Tornar a fer vida normal
Al principi pot semblar que no ve de gust fer res. Però mantenir les rutines ajuda. Quedar amb amics, anar a entrenar, escoltar música, estudiar, sortir a passejar o dedicar temps a alguna afició permet recuperar, a poc a poc, espais que no tenen res a veure amb la relació. I això és important: recordar que abans de ser “la parella de” aquella persona, cadascú ja tenia la seva pròpia vida.
I si encara el trobes a faltar? També és normal. Superar algú no significa deixar de pensar-hi d’un dia per l’altre. Hi haurà dies en què semblarà que ja està tot solucionat i d’altres en què tornarà la tristesa. No és anar enrere. És part del procés.
El primer desengany amorós pot fer molt mal perquè és una experiència nova. Però també ensenya coses: què volem d’una relació, què no estem disposats a acceptar, com estimem els altres i, sobretot, com aprenem a cuidar-nos quan alguna cosa no surt com esperàvem. Potser ara costa imaginar-ho, però arribarà un dia en què aquella persona deixarà de ser el centre de tot. Tornaran les ganes de riure, de conèixer gent, de fer plans i de mirar endavant.
- Sanitat de la Comunitat Valenciana haurà d'indemnitzar amb 100.000 euros la jove Marta Pérez, nascuda a Cardona
- Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
- Els Mossos detenen dos menors més presumptament relacionats amb la mort violenta de Carles Vilajosana
- El Govern restringeix la mobilitat dimecres i suspèn les classes a cinc comarques per la previsió de pluges intenses
- Les havaneres no tindran enguany la tradicional trobada al parc de l'Agulla
- Salma Kriouar, la nova pubilla de la capital del Bages: «Estic orgullosa de poder representar Manresa»
- La tornada a l'escola, en directe: segueix la vaga de professors i les incidències
- Denuncien dues persones per incomplir la normativa de caça al Bages