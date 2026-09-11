Marvel posa a prova els seus fans: gairebé 90 euros per un menú de crispetes
El merchandising de 'Venjadors: Endgame Encore' divideix les xarxes socials
Marvel prepara el retorn d’una de les seves pel·lícules més importants als cinemes, però la promoció ja ha acabat generant gairebé més conversa que la mateixa estrena. 'Venjadors: Endgame Encore' arribarà a les sales espanyoles el pròxim 25 de setembre de 2026, i ho farà amb contingut addicional i amb una campanya de marxandatge que ha deixat molts seguidors bocabadats pels seus preus.
La gran polèmica? Un menú promocional que arriba als 89,90 euros i que inclou crispetes, una beguda i un recipient inspirat en el mític Guant de l’Infinit de Thanos. Per a alguns fans és una peça de col·leccionista; per a d’altres, pagar gairebé 90 euros per un menú de cinema és directament excessiu.
Quan s’estrena 'Venjadors: Endgame Encore'?
Malgrat que es parla d’una “nova pel·lícula”, en realitat 'Venjadors: Endgame Encore' és una edició especial i un reestrena de 'Venjadors: Endgame', el gran fenomen de Marvel estrenat originalment el 2019.
A Espanya arribarà als cinemes el 25 de setembre. Disney ha confirmat que aquesta versió inclourà un avanç exclusiu de 'Venjadors: Doomsday', la següent gran producció dels Venjadors, prevista per al 18 de desembre. A més, les projeccions en sales IMAX i Infinity Vision disposaran de continguts addicionals especials.
No és, per tant, una simple reposició. Marvel vol convertir el retorn d’'Endgame' en un nou esdeveniment cinematogràfic i, al mateix temps, preparar el públic per a la futura 'Avengers: Doomsday'.
Per què 'Endgame' continua sent tan important per a Marvel?
'Venjadors: Endgame' és una de les pel·lícules més transcendents de la història de l’Univers Cinematogràfic de Marvel (UCM). Va representar el gran desenllaç d’anys de trames connectades entre personatges com Iron Man, Capità Amèrica, Thor, Hulk, Viuda Negra o Thanos.
La seva importància també és comercial. La pel·lícula va aconseguir una recaptació mundial de prop de 2.800 milions de dòlars, convertint-se en un dels films més taquillers de tots els temps. Ara Marvel intenta recuperar part d’aquell fenomen abans de donar pas a una nova etapa dels Venjadors.
Gairebé 90 euros: la promoció que ha encès els fans
Per promocionar el reestrena, s’han començat a difondre diversos productes de marxandatge de Marvel vinculats a la pel·lícula.
El que més comentaris ha provocat és un espectacular recipient per a crispetes que recrea el Guant de l’Infinit de Thanos, amb les diferents Gemmes de l’Infinit representades a la part superior.
El lot incorpora també una beguda de Coca-Cola i té un preu de 89,90 euros.
L’altra alternativa és una mica menys extrema: un recipient inspirat en el reactor ARC d’Iron Man, també amb beguda, per 44,90 euros.
La diferència deixa clar que el client no està pagant només les crispetes i la beguda, sinó sobretot l’objecte promocional que s’emporta a casa.
Però de què està fet realment el Guant de l’Infinit?
Aquest és precisament un dels punts que genera més dubtes. Les informacions disponibles descriuen el producte com un recipient de marxandatge amb forma de Guant de l’Infinit, però no especifiquen oficialment la composició exacta ni els materials utilitzats.
A les xarxes ja hi ha usuaris que qüestionen si el producte tindrà una qualitat suficient per justificar els 89,90 euros, especialment si acaba sent majoritàriament de plàstic. Per tant, afirmar ara que està fabricat íntegrament amb un material concret seria anar més enllà de la informació confirmada.
El que sí que sembla evident és que el preu respon sobretot al seu caràcter de peça de col·leccionista, al disseny relacionat amb Marvel i a l’interès que aquests objectes desperten entre els seguidors.
Hi ha fans prou “friquis” per pagar-ho?
Aquí és on la polèmica es divideix en dos bàndols.
Per una banda, hi ha els seguidors que consideren aquests recipients una autèntica peça de col·lecció. Els recipients temàtics relacionats amb grans estrenes s’han convertit en un fenomen entre determinats aficionats i alguns models, especialment quan s’esgoten o tenen una distribució limitada, poden acabar revenent-se a preus superiors en el mercat de segona mà.
Per l’altra, hi ha qui considera incomprensible pagar gairebé el que costa una compra setmanal només per unes crispetes i un recipient decoratiu.
I és precisament aquesta confrontació la que ha incendiat les xarxes socials.
Les xarxes esclaten contra el preu
A X, les imatges dels menús han circulat ràpidament i han acumulat reaccions d’incredulitat. Alguns usuaris es pregunten directament qui estaria disposat a gastar 90 euros en un menú de cinema, mentre que altres acusen la indústria de portar els preus del marxandatge cinematogràfic massa lluny.
També existeix el bàndol contrari: seguidors que defensen que comparar el preu amb unes simples crispetes és injust, perquè el producte principal és el Guant de l’Infinit de col·lecció i les crispetes són gairebé un complement.
Així, el debat no és només si unes crispetes poden costar 90 euros, sinó fins a quin punt Marvel pot explotar la passió dels seus fans a través d’objectes exclusius.
Una promoció que també arriba a Espanya
La campanya ha generat especialment polèmica perquè aquests preus s’han anunciat per al mercat espanyol. Pel que fa a la reestrena ja consten 98 cinemes i més de 1.600 sessions programades a Espanya per al 25 de setembre, tot i que aquesta xifra pot continuar canviant a mesura que s’actualitzen les cartelleres.
Cadenes com OCINE ja promocionen la pel·lícula i permeten seleccionar sales en diferents punts d’Espanya, amb presència, entre altres llocs, a Lleida i Vigo.
Ara bé, no hi ha una relació oficial completa que permeti afirmar que el menú de 89,90 euros estarà disponible en totes aquestes sales o en unes comunitats autònomes concretes. Les informacions publicades sobre el producte no detallen encara tota la seva distribució territorial.
El 25 de setembre es podrà comprovar si la polèmica perjudica la promoció o si passa exactament el contrari: que l’enorme debat a les xarxes converteixi el Guant de l’Infinit de 89,90 euros en un dels objectes més buscats pels fans de Marvel i els Venjadors.
- José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
- Sílvia Cubo Pons, la candidata d'Aliança Catalana: 'Estic preparada per assumir la responsabilitat de ser la primera batllessa de Manresa
- L'alcaldessa de Solsona acomiada amb emoció a Miquel Pérez, hereu de les comarques lleidatanes: 'La seva manera de fer l'ha convertit en un referent
- M'han punxat, m'han punxat!', el crit de Carles Vilajosana després de patir la ganivetada mortal a Manresa
- De buscar mallots de llana a convertir-se en la roba oficial de la Portal Attack: neix a Casserres un projecte que uneix tèxtil i ciclisme
- Els joves acusats de ser els autors de l'homicidi de Manresa, una vida enfrontada a l'educació i la societat
- Manuel, ensinistrador caní: «Si el teu gos fa això quan arribes a casa, t’està intentant dir alguna cosa»
- Sílvia Cubo Pons serà la candidata a Manresa d'Aliança Catalana a les municipals del 2027