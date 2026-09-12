‘Jim Queen’ sacseja els cinemes amb una sàtira gai que no deixa ningú indiferent
Sexe, identitat i provocació en una estrena que ja divideix opinions
La nova pel·lícula ‘Jim Queen’ s’ha convertit en una de les estrenes d’animació per a adults més comentades de l’any. El film, dirigit pels francesos Marco Nguyen i Nicolas Athané, s’ha estrenat als cinemes espanyols després d’haver passat pel Festival de Canes 2026, on es va projectar en una de les sessions de mitjanit.
El motiu de tanta expectació és sobretot el seu argument: un estrany virus, batejat com a Heterosi, comença a provocar que els homes gais es converteixin en heterosexuals, fins al punt d’amenaçar de fer desaparèixer l’homosexualitat.
Aquesta premissa, provocadora i deliberadament absurda, és el punt de partida d’una comèdia d’animació per a adults que barreja humor, crítica social i escenes explícites.
De què tracta ‘Jim Queen’?
El protagonista és Jim, una celebritat de l’escena gai de París. És influencer, està obsessionat amb la seva imatge i viu en un entorn on la popularitat i l’aparença tenen un pes enorme.
Tot canvia quan apareix el virus i comença a transformar els homes homosexuals en heterosexuals. Jim veu com perd seguidors, amics i estatus, i inicia una recerca desesperada per trobar una cura.
En aquesta aventura l’acompanya Lucien, un jove admirador seu, mentre tots dos recorren diferents espais de la nit gai de París.
Per què està creant tanta polèmica?
La principal controvèrsia de ‘Jim Queen’ neix de la manera com aborda temes delicats com l’orientació sexual, la identitat, les teràpies de conversió i l’homofòbia.
La pel·lícula utilitza un plantejament extrem per donar la volta a una idea històricament discriminatòria: considerar l’homosexualitat com una malaltia.
En aquest cas, el que es presenta com una “malaltia” és precisament el procés contrari: convertir les persones homosexuals en heterosexuals.
A partir d’aquí, els directors construeixen una sàtira sobre els prejudicis socials, la pressió per encaixar i les tensions que també poden existir dins de la mateixa comunitat LGTBIQ+.
Sexe, drogues i estereotips
El film tampoc intenta ser subtil.
Durant els seus 85 minuts hi apareixen sexe, nus, drogues, gimnasos, discoteques i cruising, a més d’una gran quantitat d’estereotips relacionats amb la cultura gai.
Precisament aquest ús deliberat dels tòpics és una altra de les raons per les quals la pel·lícula ha generat debat. Alguns espectadors poden interpretar-los com una exageració ofensiva, mentre que d’altres hi veuen una eina de crítica i autoparòdia.
Una estrena que no vol agradar a tothom
Després del seu pas pel Festival de Cannes, la pel·lícula va rebre comentaris positius de part de la crítica, que en va destacar el ritme, l’humor i la voluntat de reivindicar la cultura gai des de la sàtira.
Tot i això, ‘Jim Queen’ no és una proposta pensada per agradar a tothom.
La seva intenció és provocar, incomodar i fer riure al mateix temps. I és precisament aquesta combinació d’humor irreverent, sexualitat i crítica social la que l’ha convertit en una de les pel·lícules més polèmiques del moment.
- Valentí Fuster: 'El cor ens parla de quant podem viure; el cervell, de com viurem aquells anys
- Un motorista perd la vida en un accident a l'N-260 a la Ribera d'Urgellet
- Crim de Manresa: la víctima i els amics van evitar la baralla fins a l'últim moment
- José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
- Camagrocs, rovellons, ceps i rossinyols enceten el Mercat del Bolet de Cal Rosal
- M'han punxat, m'han punxat!', el crit de Carles Vilajosana després de patir la ganivetada mortal a Manresa
- Xiulades, crits de 'Fora, fora!' i aplaudiments en l'ofrena floral d'Aliança amb la seva alcaldable a la Diada de Manresa
- Dos focs en contenidors afecten quatre cotxes i la façana d'un edifici fins al cinquè pis, a Manresa