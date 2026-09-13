L’acne empitjora després de l’estiu? Per què passa i què pots fer per frenar els brots
El sol pot amagar temporalment les imperfeccions, però al setembre els granets poden tornar amb més força
Arriba el setembre i, després d’un estiu en què la pell podia semblar més uniforme i amb menys imperfeccions, moltes persones es troben de sobte amb granets, punts negres, porus obstruïts i brots d’acne. No és necessàriament una coincidència. Els experts expliquen que després de mesos de sol, calor, suor i protector solar, la pell pot començar a mostrar les conseqüències de l’estiu.
Aquest fenomen afecta especialment les persones amb pell grassa o tendència acneica, però pot aparèixer també en persones que habitualment no tenen una acne intensa.
Per què surt més acne després de l’estiu?
Durant l’exposició al sol, la capa més superficial de la pell pot engrossir-se com a mecanisme de defensa. Això pot donar temporalment una aparença més llisa i fer que alguns granets siguin menys visibles.
El problema és que sota aquesta aparent millora també es poden anar acumulant seu, cèl·lules mortes i impureses als porus.
Segons els experts de Druni, si a aquest procés hi afegim la suor, la calor, les reaplicacions de protector solar, el maquillatge i els canvis en la rutina habitual durant les vacances, el resultat pot aparèixer unes setmanes més tard en forma de barbs, inflamació i brots d’acne.
L’exposició excessiva al sol tampoc no és una cura contra l’acne. Al contrari: pot alterar la pell, empitjorar alguns brots i afavorir que les marques de l’acne s’enfosqueixin.
A qui li passa més sovint?
L’acne és especialment habitual durant l’adolescència, quan els canvis hormonals estimulen la producció de seu. Però no és un problema exclusiu dels adolescents.
També hi ha molts adults amb acne, especialment persones amb pell grassa o amb antecedents de brots.
En les dones adultes, les fluctuacions hormonals poden tenir un paper important i alguns brots tendeixen a concentrar-se a la zona de la mandíbula, la barbeta o el coll. Els homes també poden patir acne adulta, especialment quan existeix una elevada producció de greix o predisposició individual.
Per tant, el conegut com a acne després de l’estiu pot afectar tant homes com dones, adolescents i adults. El factor determinant és, sobretot, la predisposició de la pell i la combinació de sol, suor, greix i obstrucció dels porus.
El gran error: intentar eliminar-lo tot de cop
Quan apareixen molts granets en pocs dies és fàcil pensar que la solució consisteix a netejar més, exfoliar més o utilitzar diversos productes potents al mateix temps.
Els experts adverteixen que pot ser justament el contrari del que necessita la pell.
Després de setmanes d’exposició solar, netejar o exfoliar agressivament la pell pot irritar-la i alterar encara més la barrera cutània.
La prioritat hauria de ser recuperar gradualment l’equilibri.
Com reduir els granets després de les vacances?
No existeix una fórmula que faci desaparèixer un brot important d’un dia per l’altre. El que sí es pot fer és reprendre una rutina antiacne senzilla i constant per evitar que la situació empitjori.
El primer pas és utilitzar un netejador facial suau, especialment al final del dia, per eliminar la suor, l’excés de greix, el maquillatge i les restes de protector solar, però sense deixar la pell excessivament seca o tibant.
A partir d’aquí es poden incorporar progressivament actius específics.
Àcid salicílic per als porus obstruïts
Un dels ingredients més utilitzats en les pells amb acne és l’àcid salicílic.
Pot ajudar a eliminar les cèl·lules mortes acumulades i a mantenir els porus nets, cosa que el converteix en una opció especialment interessant quan hi ha punts negres, granets o excés de greix.
També es pot recórrer a l’àcid glicòlic, però els experts insisteixen que l’exfoliació ha de ser progressiva i adaptada a la tolerància de cada pell.
Niacinamida per controlar el greix
La niacinamida és un altre dels ingredients que pot ajudar quan existeix excés de seu.
La seva principal utilitat en aquest context és ajudar a equilibrar la pell sense oblidar la protecció de la barrera cutània, especialment important després dels mesos de sol.
Retinoides: tornar-hi a poc a poc
Les persones que abans de l’estiu ja utilitzaven retinoides poden reprendre'ls progressivament a la nit, sempre tenint en compte com respon la pell.
No és recomanable començar de cop amb una gran freqüència ni combinar indiscriminadament diversos actius irritants.
Si es tracta de retinoides de prescripció o existeix una acne moderada o greu, és millor seguir les indicacions d’un dermatòleg.
El protector solar no desapareix amb l’estiu
Un altre error freqüent és abandonar la protecció solar quan baixen les temperatures.
Els experts recorden que el protector solar ha de continuar formant part de la rutina diària, especialment quan s’utilitzen àcids o retinoides.
En persones amb pell acneica, és preferible buscar productes etiquetats com a no comedògens, formulats per reduir el risc d’obstrucció dels porus.
Quan hauríem de consultar un dermatòleg?
Si els brots són molt inflamatoris, dolorosos, deixen cicatrius, apareixen nòduls o quists, o no milloren després d’unes setmanes amb una rutina adequada, convé consultar un dermatòleg.
També és recomanable buscar assessorament mèdic si l’acne apareix sobtadament en l’edat adulta, empitjora de manera important o va acompanyat d’altres símptomes.
En definitiva, veure com la pell empitjora al setembre després d’haver semblat perfecta durant l’estiu pot resultar frustrant, però intentar eliminar els granets agressivament no és la solució. Neteja suau, tractaments progressius, hidratació i protecció solar són les principals eines per ajudar la pell a recuperar l’equilibri i controlar els brots d’acne després de l’estiu.
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