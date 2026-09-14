Abans de llençar-los, mira si tens aquests objectes a casa: poden tenir valor
El mercat de segona mà permet donar una segona vida a articles guardats als trasters, sempre que es fixin preus competitius i es mostrin els productes amb fotografies de qualitat
Eva Remolina / AMIC
Fer neteja a casa no sempre vol dir llençar coses. De vegades, allò que fa anys que ocupa un armari, s’acumula en un calaix o descansa al traster pot tenir una segona vida... i també pot permetre’ns recuperar uns quants euros. Amb l’arribada del canvi d’armari, una mudança o simplement les ganes de posar ordre, pot ser un bon moment per mirar casa nostra amb uns altres ulls. Segur que hi ha més d’un objecte que ja no utilitzem i que algú altre estaria disposat a comprar.
Roba que ja no ens posem
És probablement un dels primers llocs on mirar. Roba que ja no ens queda bé, que no ens agrada o que fa temporades que no surt de l’armari pot convertir-se en diners. Abans de posar-la a la venda, però, convé revisar que estigui en bon estat, rentada i sense taques ni desperfectes. Els abrics, les sabates, les bosses i les peces de marques conegudes solen tenir més sortida, però també podem vendre lots de roba infantil o peces bàsiques a un preu atractiu.
Joguines i videojocs
Les habitacions dels nens són una autèntica mina d’objectes que ja no s’utilitzen. Nines, construccions, jocs de taula, disfresses, consoles, videojocs o material esportiu poden trobar fàcilment un nou propietari. Una bona idea és revisar primer si el joc està complet i conservar, sempre que sigui possible, la capsa original. En el cas dels videojocs i les consoles, indicar clarament el model i l’estat ajuda a evitar preguntes i facilita la venda.
Mobles i decoració
Aquella tauleta que ja no combina amb el menjador, el mirall que fa anys que està guardat o unes cadires que han quedat sense us poden interessar a altres persones. Els mobles grans tenen l’inconvenient que el transport pot complicar la venda, però si indiquem les dimensions i especifiquem que es recullen a casa, podem facilitar molt les coses. També podem aprofitar per vendre làmpades, quadres, gerros, miralls, catifes o altres objectes decoratius.
Llibres, còmics i col·leccions
Els llibres que ja hem llegit i sabem que no tornarem a consultar també ocupen molt espai. Vendre'ls individualment pot portar més feina, així que en alguns casos és més pràctic preparar lots per temàtica o autor. I compte amb les coses que semblen poc valuoses. Còmics antics, col·leccions, vinils, cromos, joguines antigues o objectes de determinades èpoques poden tenir un públic interessat.
Electrodomèstics i aparells electrònics
Abans de guardar aquell mòbil antic, una tauleta, una càmera de fotos o un petit electrodomèstic en un calaix “per si de cas”, potser val la pena comprovar si encara funciona i si té algun valor de segona mà. En aquests casos és especialment important explicar amb sinceritat l’estat de l’aparell i indicar si inclou carregador, comandament, accessoris o caixa.
Material esportiu
Bicicletes que ja no utilitzem, patins, esquís, raquetes, peses o material de càmping poden ocupar molt espai durant mesos sense que ningú els faci servir. Si estan en bones condicions, poden ser una bona opció per recuperar part dels diners que es van gastar en el seu moment.
Com posar un preu?
Un dels errors més habituals és posar un preu pensant en el qual ens va costar l’objecte. El mercat de segona mà funciona d’una altra manera. El que importa és quant està disposada a pagar una altra persona avui. Per això és útil buscar objectes semblants i comparar preus abans de publicar l’anunci. També podem deixar un petit marge per negociar, especialment si volem vendre de pressa.
Una bona fotografia pot marcar la diferència
No cal tenir una càmera professional. Una fotografia clara, amb bona llum i sense massa coses al voltant, ja pot fer que un anunci resulti molt més atractiu. És recomanable fotografiar l’objecte des de diferents angles i mostrar també qualsevol desperfecte. La transparència genera confiança i evita problemes posteriors. I sobretot, no convertir la casa en un magatzem
L’objectiu de fer neteja és alliberar espai, no substituir unes coses per unes altres. Si després de posar vint objectes a la venda encara en tenim vint més acumulats durant mesos, potser cal replantejar-se l’estratègia.
Una opció és marcar-se un termini: si alguna cosa no es ven després d'un temps raonable, podem abaixar el preu, oferir-la en un lot, donar-la o buscar una altra manera de reutilitzar-la.
Al final, vendre allò que ja no necessitem no ens farà rics, però sí que pot ajudar a recuperar una mica de diners i, de passada, aconseguir una casa més ordenada. I potser la pròxima vegada que obrim un armari ple de coses que no utilitzem ens ho pensarem dues vegades abans de tornar-lo a tancar.
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