El truc per posar el nòrdic sense ajuda que et farà oblidar el maldecap de cada tardor
Aquest mètode senzill permet col·locar el farciment a l'interior de la funda nòrdica en pocs minuts i sense necessitat de comptar amb l'ajuda d'una altra persona
Posar la funda nòrdica pot convertir-se en un autèntic maldecap, sobretot quan ho has de fer tot sol. Però hi ha un truc molt senzill que permet col·locar el farciment dins la funda en pocs minuts i sense necessitat d’ajuda. Amb només uns moviments i sense haver de lluitar amb el nòrdic, tindràs el llit preparat per als dies de fred.
Quan vam tornar de les vacances d’estiu teníem moltes ganes de fer canvis a casa, renovar l’estil i donar-li un aire més tardorenc. Vam aprofitar per canviar mobles i fins i tot per restaurar-ne alguns amb aquest truc, però vam deixar altres tasques per més endavant. Aviat, amb els canvis de temperatura, ja podrem oficialment condicionar tota la casa a la temporada de tardor-hivern i deixar-la a punt per sentir-ne l’escalfor.
Si vols renovar el dormitori i aportar calidesa a l’habitació, pots aprofitar per renovar la funda nòrdica. Ja ho tens tot a punt? Sí? Doncs ara toca la feina que, a simple vista, sembla complicada: posar el farciment dins la funda. Doblegar els llençols perfectament, igual que posar la funda nòrdica, pot semblar-nos una tasca complicada i fins i tot podem arribar a pensar que necessitem l’ajuda d’una altra persona. Però la realitat és que, amb els trucs més senzills, ets capaç de fer tot el que et proposis.
Aquesta vegada posarem la funda nòrdica sense necessitat d’ajuda. Només cal seguir una sèrie de passos que ens ajudaran a fer màgia i a deixar el nòrdic amb la funda i el farciment a punt fins al pròxim rentat.
Segueix el pas a pas de les expertes
Estén la funda nòrdica damunt del llit del revés. Quan ja tinguis aquest pas fet, col·locarem el farciment nòrdic damunt de la funda i començarem a enrotllar les dues parts fins arribar als peus del llit i tenir-ho tot enrotllat.
Donarem la volta a les cantonades i començarem a desenrotllar-ho, deixant el farciment al seu interior. Com a últim pas, només ens quedarà deixar-ho tot ben estès, tancar la cremallera o els botons de la funda nòrdica i fer el llit com de costum.
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