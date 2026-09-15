Barbara Sunshine, de dormir al seu cotxe a parlar a Esade: «Va ser aclaparador, però em vaig sentir com si hagués canviat una mica»
Aquesta holandesa establerta a Barcelona des del 2007 fa mesos que no té una llar estable, però està construint un projecte empresarial amb l’associació Homeless Entrepreneur per revertir la seva situació
Pau Lizana Manuel
Barbara Van der Leden ‘Sunshine’ ha passat tot l’estiu vivint als Pirineus d’Osca. Va marxar cap a la muntanya per escapar de la calor mediterrània de Sitges: viu al seu cotxe, i les altes temperatures nocturnes li impedien descansar tant a ella com als seus dos gossos. Aquesta holandesa, establerta a Catalunya des del 2007, fa més de dos anys que no té un lloc estable on dormir. Ha passat per cases d’amics, hotels, apartaments turístics i, finalment, davant la falta de feina, va haver de començar a passar les nits al seu cotxe. Ara passa els dies netejant els estables d’un centre hípic i passejant els sis gossos dels propietaris de la finca a canvi d’un sou i d’un lloc on dormir.
Passejar gossos és, de fet, el que més li agrada a la Barbara. Tant, que ha decidit que ha de muntar un negoci per generar els seus propis ingressos i poder sortir de la situació de sensellarisme en què es troba. No és una conclusió a la qual hagi arribat d’un dia per l’altre, sinó el resultat d’un procés de treball conjunt amb l’associació Homeless Entrepreneur, amb la qual la Barbara col·labora des de fa uns mesos. Aquesta associació, encapçalada a Barcelona per l’estatunidenc Andrew Funk, s’encarrega d’intentar proporcionar a les persones sense llar els recursos necessaris perquè, pels seus propis mitjans, puguin posar en marxa un projecte que els permeti sortir-se’n. «Sé que tinc capacitats, només han de sortir», resumeix la Barbara.
«Quan entrem en contacte amb les persones sense llar, els diem que ens truquin. Si no ho fan, entenem que no estan preparades», explica Funk. Aquesta intencionalitat queda encara més palesa quan les persones sense llar decideixen començar a col·laborar amb l’associació i es troben aleshores amb un encàrrec: gravar un vídeo per a les xarxes socials explicant qui són, quina és la seva situació i com volen revertir-la. «Va ser una cosa molt difícil per a mi perquè no estàs orgullosa d’estar en aquesta situació», explica la Bàrbara sobre el vídeo.
Amb el pas dels dies, però, la dona va anar acceptant la situació i ara agraeix haver entrat al programa. La Barbara va topar amb Homeless Entrepreneur mentre dormia al seu cotxe a Sitges. Una de les veïnes coneixia l’associació i la va posar en contacte amb Funk, i des d’aleshores ha anat encadenant ‘WorkAways’ —un programa en què treballa a canvi d’un lloc on dormir durant unes setmanes— mentre construeix el seu projecte a llarg termini: guanyar-se la vida passejant gossos.
Per a la Barbara, entrar al programa va ser trobar una «llum al final del túnel». L’holandesa viu a Barcelona des del 2007, però el 2024 va haver de deixar casa seva quan va perdre la feina. A partir d’aleshores va començar un calvari per trobar una habitació que es pogués permetre. «Vaig trobar un pis compartit a Montcada i Reixac, però l’home que em llogava l’habitació consumia i traficava amb drogues», lamenta. Va decidir marxar-ne el dia que es va trobar un dels seus gossos amb símptomes d’haver estat drogat i quan va veure que el propietari havia entrat a la seva habitació per robar-li algunes de les seves pertinences.
D’allà va passar a viure uns mesos al seu cotxe, tot i que va haver de tornar a Holanda per cuidar la seva germana, que feia temps que estava malalta i havia empitjorat. El que havia de ser una estada de tot just dos mesos per evitar que la seva germana ingressés en una residència es va allargar fins als set mesos. La seva germana va morir i la Barbara es va quedar uns mesos més per cuidar la seva mare, que va quedar molt afectada. En tornar a Espanya, encara sense feina, els preus de les habitacions i les traves de molts propietaris perquè hi entrés a viure amb les seves mascotes la van fer tornar a dormir al cotxe.
L’‘empenta’ d’Esade
Va ser aleshores quan, mentre dormia a Sitges, va conèixer Homeless Entrepreneur i va començar a assistir a les xerrades setmanals i a les diferents activitats que proposa el programa. I va acabar participant en una activitat a la universitat Esade per col·laborar amb uns alumnes que estaven fent un treball sobre les causes del sensellarisme. De nou, com ja li havia passat quan va haver de fer el seu vídeo de presentació, li va resultar difícil, però agraeix haver-se atrevit a participar i assumeix el repte que li suposen accions com aquella. «M’agrada fer coses així perquè sento que d’aquesta manera creixo», defensa.
Va ser així també com va acabar fent una xerrada davant de 120 empresaris en unes jornades a Sitges: «Va ser aclaparador, però una vegada ho fas és com si canviessis una mica», reflexiona. Són activitats com aquestes, davant d’estudiants o empresaris, les que més es repeteixen en els programes de suport d’Homeless Entrepreneur.
La idea, destaca Funk, és que a partir dels contactes que es fan en aquests esdeveniments, els implicats puguin trobar totes les eines necessàries per tirar endavant el seu projecte, tot i que els voluntaris i els treballadors de l’associació també hi són per ajudar.
El suport d’Homeless Entrepreneur
En el cas de la Barbara, la fundació li proporcionarà un «coach» perquè l’assessori en la promoció del seu futur negoci. En altres casos, com recorda Funk, aquesta assistència pot ser diferent, com ara l’assessorament legal que han ofert aquests mesos perquè persones sense papers poguessin regularitzar la seva situació. «La idea és que, gairebé sense adonar-se’n, nosaltres puguem sortir de l’equació i que siguin ells mateixos, amb el cercle que els hem facilitat, els que continuïn sols, ja amb un projecte més establert», explica Funk.
La seva fundació, que va començar la seva tasca als Estats Units, ha ajudat més de 3.500 persones en més de 15 països. Ell mateix la va portar a Barcelona després de quedar-se sense llar a la capital catalana: un negoci fallit el va deixar diversos mesos al carrer fins que va poder tornar a sortir-se’n gràcies a la seva dona, que li va obrir les portes de casa seva. Funk defensa que el model de la seva fundació permet donar més autonomia a les persones sense llar que altres solucions com la coneguda ‘housing first’, que es basa a oferir tan aviat com sigui possible un sostre a la persona afectada.
«És útil en algunes ocasions, però moltes vegades, un sostre sense un projecte no és suficient», assegura. Caldrà veure si la Barbara pot beneficiar-se d’aquests recursos per fer aflorar el seu negoci de passeig de gossos. De moment, torna aviat a Barcelona per estar més a prop del cercle d’amistats i del personal d’Homeless Entrepreneur que té aquí. Espera poder trobar una casa aviat per poder tirar endavant el negoci: «Ara mateix gasto tanta energia tot el temps buscant un lloc on viure que realment no puc treballar», lamenta.
Subscriu-te per seguir llegint
Via: El Periódico
- Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
- Un informe pericial conclou que les obres al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa no en revaloren els immobles
- La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
- No m’esperava tan bona acollida': Enric Casacuberta supera els 400 quilòmetres de la Ruta 66
- Junts i Avancem demanen més policia, més càmeres i una comissió per saber què va fallar en la mort de Carles Vilajosana
- Quatre xefs es troben a Sallent per fer els entrepans de la Fumera
- Necrològiques del dilluns 14 de setembre de 2026
- Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta