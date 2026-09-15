El José Luis va deixar la feina de vigilant per ser pastor d’ovelles: «Sortia abans que el meu fill es llevés i tornava quan ja estava al llit»
L’home explica com ha guanyat en qualitat de vida, tot i que «anar-te’n a un altre lloc sense família, sense amics... és difícil»
Oriol García Dot
Tot i que per a moltes persones deixar Madrid o una altra gran ciutat per instal·lar-se en un poble petit pugui semblar un canvi radical, per a José Luis i la seva família va ser la manera de recuperar un temps que la vida a la capital els havia anat prenent. Després de 11 anys treballant com a vigilant de seguretat a Madrid, aquest home va decidir, juntament amb la seva dona i el seu fill, abandonar la ciutat per traslladar-se a San Mamés de Campos (Palència) i començar una nova vida allunyada del ritme urbà.
La seva història forma part d’un fenomen que, en els darrers anys, ha portat centenars de famílies a canviar la ciutat pel món rural a la recerca de tranquil·litat, conciliació i una major connexió amb l’entorn.
Història de José Luis
Una de les iniciatives que facilita aquest procés és Proyecto Arraigo, una empresa especialitzada en repoblació que fa gairebé una dècada que treballa per connectar famílies interessades a abandonar les ciutats amb petits municipis que busquen nous habitants. En un dels seus articles, aquesta empresa ha explicat la història de José Luis i el gir de 180 graus que ha fet la seva vida. Aquest home, que feia més de deu anys que treballava com a vigilant de seguretat a Madrid, va decidir que ja no suportava el ritme de la ciutat i va prendre una decisió que marcaria la resta de la seva vida: instal·lar-se en un poble de Palència per fer de pastor d’ovelles.
Segons explica el mateix home, el principal motiu que el va portar a fer el pas de marxar de Madrid va ser no poder veure el seu fill per culpa dels horaris de la feina: «Sortia abans que el meu fill es llevés i tornava quan ja estava al llit».
Millora la qualitat de vida
Arran d’aquest gran pas que ha fet la seva família, José Luis ha millorat molt la seva manera de viure i, sobretot, ha augmentat el temps de qualitat que passa amb el seu fill. A més, explica la felicitat que sent en veure créixer el seu fill Hugo lluny de la ciutat: «Em reconforta pensar que l’Hugo es criarà en un entorn en què hi ha una qualitat humana increïble».
Tot i haver estat un procés llarg i complicat, tant José Luis com la seva família ja estan instal·lats a San Mamés de Campos i expliquen que estan molt bé, tot i que no hi ha gaires coneguts a la zona: «Anar-te’n a un altre lloc sense família, sense amics... és difícil. Però ens hem sentit acollits des del primer dia».
Nova feina
L’home també parla sobre com se sent respecte de la seva nova feina: fer de pastor d’ovelles. «Espero continuar fent aquesta feina durant molts anys. Treballar de cara al públic crema molt, però aquí, amb el bestiar, un treballa a un altre ritme… és molt millor», explica.
Finalment, José Luis agraeix a Toño, un dels seus amics del poble, que li hagi ensenyat a exercir la seva nova professió, i explica com el fet d’abandonar la ciutat li ha salvat la vida i, fins i tot, ha fet que es plantegi coses que abans mai no hauria pogut imaginar: «Això ens ha permès plantejar-nos tenir més fills».
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