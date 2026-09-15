L'ovacionat discurs de Michael J. Fox als Emmy 2026: "Acceptar el Parkinson no significava rendir-me"
El protagonista de Retorn al futur ha aprofitat la 78a edició dels premis de la televisió per reflexionar sobre la seva evolució personal i la tasca científica que lidera a través de la Michael J. Fox Foundation
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Michael J. Fox ha estat guardonat en la 78a edició dels Emmy amb el guardó humanitari Bob Hope. L’actor, en cadira de rodes, ha acceptat el reconeixement a l’escenari entre aplaudiments i ha pronunciat un discurs en què ha recordat que, quan li van diagnosticar Parkinson, inicialment ho va mantenir en secret, preocupat per l’impacte que podia tenir en la seva carrera.
Després de ser rebut amb una càlida ovació, amb bona part dels assistents de peu dret, el protagonista de Retorn al futur va començar dedicant unes paraules a la figura que dona nom al premi de l’Acadèmia de Televisió dels Estats Units, Bob Hope. «Vaig aprendre del seu exemple. No podia saber fins a quin punt aquelles lliçons tindrien repercussió en la meva pròpia vida», va assegurar, i va remarcar com la vida li va assignar «un paper que no buscava».
«Al principi, vaig mantenir en secret el meu diagnòstic de Parkinson. Em preocupava que afectés la meva feina i la meva relació amb el públic. Es riurien de mi si sabessin que estava malalt? Em vaig quedar bocabadat davant del suport de tots vosaltres», va expressar. «Vaig comprendre que acceptar el Parkinson no significava que m’hi hagués de rendir; només significava que havia de fer tot el que pogués per totes les persones que viuen amb aquesta malaltia», va proclamar, arrencant aplaudiments i emocionant els assistents.
Fox va estar nominat en aquesta edició en la categoria de millor actor convidat en una sèrie de comèdia pel seu paper a Terapia sin filtro. L’intèrpret té tres premis Emmy pel seu paper a la sèrie dels anys vuitanta Enredos de familia, que va guanyar de manera consecutiva entre el 1986 i el 1988, i un altre pel seu paper a Spin City, que va obtenir l’any 2000.
El 1998, Fox va fer públic el seu diagnòstic de Parkinson d’inici precoç. Dos anys més tard, va crear la Michael J. Fox Foundation, que des d’aleshores ha recaptat més de 3.000 milions de dòlars per impulsar la recerca sobre la malaltia i s’ha convertit així en la institució que més fons ha destinat a aquesta causa.
«Em vaig proposar defensar les necessitats dels pacients, recaptar fons i buscar una cura», va recordar l’actor durant el seu discurs. «Vaig trobar persones brillants perquè lideressin aquesta tasca en nom meu i em vaig comprometre a finançar la millor recerca científica del món. Estic orgullós dels avenços que hem aconseguit en benefici dels pacients de Parkinson i de les seves famílies. Estic profundament agraït al nostre personal, que ho fa possible», va expressar.
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