Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Premis Regió7Michael J. FoxBurca a LleidaDonanemabChampions al Camp NouMediaMarktKids&Us Manresa
instagramlinkedin

El nom de nena que es multiplica a Catalunya: el seu significat en català és molt diferent que en castellà

Ha escalat setze posicions en només dos anys i el seu significat desperta curiositat entre moltes famílies

El nom de nena que es multiplica a Catalunya: el seu significat en català és molt diferent que en castellà

El nom de nena que es multiplica a Catalunya: el seu significat en català és molt diferent que en castellà / CC0

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Abril Benítez

Manresa

Escollir el nom d'un fill o una filla continua sent una de les decisions més especials per a moltes famílies. Tot i que alguns pares opten per noms tradicionals, cada vegada són més els que busquen opcions originals, amb personalitat i amb algun significat especial al darrere.

En aquest context, hi ha un nom de nena que està experimentant un creixement espectacular a Catalunya: Vega.

De nom poc habitual a una de les opcions preferides

Les dades dels darrers anys mostren una tendència clara. Si fa poc temps encara era un nom relativament minoritari, ara s'ha convertit en una de les opcions més escollides per als nadons.

Entre el 2023 i el 2025, Vega ha passat de la posició 34 a la 18 del rànquing de noms femenins més posats a Catalunya, superant altres noms que havien estat molt populars durant anys.

L'any 2023 van rebre aquest nom 118 nenes; el 2024 la xifra va augmentar fins a 180 i el 2025 ja es va enfilar fins a les 192.

Un significat relacionat amb la natura

L'origen etimològic de Vega es troba en una paraula preromana que feia referència a una plana fèrtil o terreny regat, habitualment situat a prop d'un riu.

En castellà, el terme es continua utilitzant per descriure zones agrícoles especialment productives gràcies a la presència d'aigua.

Per això, el nom acostuma a associar-se amb idees com la fertilitat, la natura, l'abundància i el creixement.

També és una de les estrelles més brillants del cel

Més enllà del seu significat geogràfic, Vega és també el nom d'una de les estrelles més conegudes de l'univers.

Situada a la constel·lació de la Lira, és una de les estrelles més lluminoses visibles des de la Terra i forma part del conegut Triangle d'Estiu, juntament amb Altair i Deneb.

Aquest vincle amb l'astronomia ha contribuït a reforçar el seu atractiu, ja que moltes famílies relacionen el nom amb conceptes com llum, força, brillantor i singularitat.

Un significat diferent en català

A Catalunya, el mot vega també té una presència pròpia dins la llengua popular. En algunes zones existeix l'expressió «fer una vega», que es relaciona amb sortir al camp, gaudir de la natura o compartir un àpat a l'aire lliure.

Aquesta particularitat fa que el nom tingui una lectura cultural diferent de la que habitualment rep en castellà, fet que encara desperta més interès entre moltes famílies.

Una tendència que continua a l'alça

Els experts en onomàstica remarquen que els noms curts, fàcils de pronunciar i amb un significat positiu són els que acostumen a guanyar popularitat més ràpidament.

Vega compleix tots aquests requisits: és breu, modern, fàcil de recordar i té associacions tant amb la natura com amb el cel.

Notícies relacionades

Per això no és estrany que cada vegada més famílies catalanes el triïn per a les seves filles i que s'hagi convertit en un dels noms femenins que més creixen actualment a Catalunya.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents