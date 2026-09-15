La part dentada de les tisores té una funció que probablement desconeixies
Aquest element, present en molts models, no és només un accessori: pot servir per a diverses tasques domèstiques
Bruna Segura
Les tisores són un dels estris més habituals de qualsevol casa, però alguns dels seus elements passen completament desapercebuts. És el cas de la petita zona dentada que incorporen alguns models, especialment les tisores multiús o de cuina.
Molta gent l'utilitza per obrir pots o ampolles, però aquesta no és necessàriament la seva funció original. De fet, aquesta part de les tisores pot tenir diferents utilitats segons el model.
Una zona pensada per fer força
La part dentada està dissenyada per subjectar i pressionar objectes amb més facilitat que les fulles convencionals. Les petites dents permeten millorar l'adherència i evitar que l'objecte llisqui quan s'hi aplica força.
Per això, en alguns models pot servir per obrir taps, ampolles i determinats envasos que costen de manipular amb les mans. També hi ha tisores específiques que incorporen aquesta zona per a altres funcions concretes.
També pot ser útil a la cuina
En les tisores multiús que es fan servir habitualment a la cuina, la zona dentada pot ajudar a subjectar determinats aliments o elements durs mentre es manipulen.
Ara bé, no totes les tisores tenen exactament el mateix disseny ni la mateixa funció. Per això, abans d'utilitzar aquesta zona per obrir un recipient o tallar algun material, és recomanable consultar les indicacions del fabricant.
I si les tisores ja no tallen bé?
Amb l'ús, les fulles poden perdre capacitat de tall i començar a enganxar-se al material en lloc de tallar-lo netament. En aquests casos, es pot recórrer a diferents mètodes d'esmolat.
Un dels trucs domèstics més coneguts consisteix a utilitzar paper d'alumini. Es doblega diverses vegades per aconseguir una superfície més resistent i es fan diversos talls al llarg del paper amb les tisores.
Un cop acabat, és important netejar les fulles per retirar qualsevol residu que hi pugui haver quedat.
El paper de vidre, una altra alternativa
Una altra opció és utilitzar paper de vidre de gra mitjà. En aquest cas, es doblega el paper perquè la superfície rugosa entri en contacte amb les dues fulles mentre es fan els talls.
Cal evitar papers excessivament rugosos, ja que podrien desgastar o danyar les fulles. Si les tisores són de qualitat o tenen un mecanisme més complex, però, el més recomanable és recórrer a un sistema d'esmolat específic o portar-les a un professional.
Més enllà de la curiosa zona dentada, mantenir les tisores netes, seques i ben esmolades és la millor manera d'assegurar que continuïn tallant correctament i allargar-ne la vida útil.
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