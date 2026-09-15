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El secret perquè el parquet recuperi la brillantor sense fer obres ni gastar diners de més

Una neteja adequada i alguns gestos senzills poden allargar la vida del terra i fer-lo lluir com el primer dia

El secret perquè el parquet recuperi la brillantor sense fer obres ni gastar diners de més

El secret perquè el parquet recuperi la brillantor sense fer obres ni gastar diners de més / CC0

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Bruna Segura

Manresa

El parquet s'ha convertit en una de les opcions preferides a moltes llars gràcies a la seva estètica càlida i elegant. Amb el pas del temps, però, és habitual que perdi part de la seva brillantor a causa del trànsit diari, la pols o una neteja inadequada.

La bona notícia és que, en la majoria dels casos, no cal substituir-lo ni fer grans inversions. Amb una rutina de manteniment correcta es pot recuperar bona part del seu aspecte original i evitar-ne el deteriorament prematur.

Evita l'excés d'aigua

Un dels errors més habituals és fregar el parquet amb massa humitat. Tant si es tracta de parquet natural com de parquet laminat, la fusta és sensible a l'aigua i l'excés d'humitat pot acabar provocant deformacions o desgast.

Per això, es recomana utilitzar una baieta o mopa ben escorreguda. L'objectiu és netejar la superfície sense que l'aigua s'hi acumuli. Com menys humitat absorbeixi el terra, millor es conservarà amb el pas dels anys.

El vinagre, un aliat per recuperar la brillantor

Per aconseguir un acabat més brillant, es pot afegir una petita quantitat de vinagre blanc a l'aigua tèbia de fregar.

Amb mig got petit és suficient per ajudar a eliminar restes de brutícia i aportar una sensació de netedat més intensa. A més, l'olor desapareix ràpidament un cop el terra s'asseca.

Encerar-lo de tant en tant

En el cas dels terres de fusta natural, una altra opció és aplicar-hi cera de manera periòdica. Es tracta d'una pràctica que abans era molt habitual i que ajuda a protegir la superfície i a recuperar-ne la lluentor.

Per obtenir un bon resultat és important utilitzar productes específics per al tipus de parquet instal·lat i seguir sempre les recomanacions del fabricant.

Un manteniment senzill que allarga la vida del terra

Aspirar o escombrar sovint, evitar l'acumulació de sorra i utilitzar productes adequats són hàbits que poden marcar la diferència.

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Amb una neteja regular i sense excessos d'aigua, el parquet manté millor el seu aspecte, conserva la brillantor durant més temps i pot evitar reparacions costoses en el futur. La clau és entendre que l'activitat més important no és una neteja intensa puntual, sinó un manteniment constant i adequat.

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