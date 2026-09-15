El secret perquè el parquet recuperi la brillantor sense fer obres ni gastar diners de més
Una neteja adequada i alguns gestos senzills poden allargar la vida del terra i fer-lo lluir com el primer dia
Bruna Segura
El parquet s'ha convertit en una de les opcions preferides a moltes llars gràcies a la seva estètica càlida i elegant. Amb el pas del temps, però, és habitual que perdi part de la seva brillantor a causa del trànsit diari, la pols o una neteja inadequada.
La bona notícia és que, en la majoria dels casos, no cal substituir-lo ni fer grans inversions. Amb una rutina de manteniment correcta es pot recuperar bona part del seu aspecte original i evitar-ne el deteriorament prematur.
Evita l'excés d'aigua
Un dels errors més habituals és fregar el parquet amb massa humitat. Tant si es tracta de parquet natural com de parquet laminat, la fusta és sensible a l'aigua i l'excés d'humitat pot acabar provocant deformacions o desgast.
Per això, es recomana utilitzar una baieta o mopa ben escorreguda. L'objectiu és netejar la superfície sense que l'aigua s'hi acumuli. Com menys humitat absorbeixi el terra, millor es conservarà amb el pas dels anys.
El vinagre, un aliat per recuperar la brillantor
Per aconseguir un acabat més brillant, es pot afegir una petita quantitat de vinagre blanc a l'aigua tèbia de fregar.
Amb mig got petit és suficient per ajudar a eliminar restes de brutícia i aportar una sensació de netedat més intensa. A més, l'olor desapareix ràpidament un cop el terra s'asseca.
Encerar-lo de tant en tant
En el cas dels terres de fusta natural, una altra opció és aplicar-hi cera de manera periòdica. Es tracta d'una pràctica que abans era molt habitual i que ajuda a protegir la superfície i a recuperar-ne la lluentor.
Per obtenir un bon resultat és important utilitzar productes específics per al tipus de parquet instal·lat i seguir sempre les recomanacions del fabricant.
Un manteniment senzill que allarga la vida del terra
Aspirar o escombrar sovint, evitar l'acumulació de sorra i utilitzar productes adequats són hàbits que poden marcar la diferència.
Amb una neteja regular i sense excessos d'aigua, el parquet manté millor el seu aspecte, conserva la brillantor durant més temps i pot evitar reparacions costoses en el futur. La clau és entendre que l'activitat més important no és una neteja intensa puntual, sinó un manteniment constant i adequat.
- Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
- Un informe pericial conclou que les obres al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa no en revaloren els immobles
- La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
- No m’esperava tan bona acollida': Enric Casacuberta supera els 400 quilòmetres de la Ruta 66
- Junts i Avancem demanen més policia, més càmeres i una comissió per saber què va fallar en la mort de Carles Vilajosana
- Quatre xefs es troben a Sallent per fer els entrepans de la Fumera
- Necrològiques del dilluns 14 de setembre de 2026
- Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta