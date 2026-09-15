Et sorprendrà: El mètode viral per netejar draps de cuina amb el microones
La calor pot ajudar a eliminar microorganismes, però cal seguir unes precaucions per evitar riscos
Bruna Segura
Els draps i les baietes de cuina acumulen humitat, restes de menjar i bacteris gairebé cada dia. Per això, mantenir-los nets és fonamental per evitar males olors i reduir la presència de microorganismes a les superfícies on es preparen els aliments.
La solució més habitual és rentar-los a la rentadora, però hi ha qui recorre a una alternativa menys coneguda: utilitzar el microones per desinfectar-los.
La calor ajuda a eliminar bacteris
Diversos estudis han assenyalat que les esponges i baietes humides poden reduir notablement la càrrega bacteriana quan s'exposen durant uns minuts a temperatures elevades.
En el cas de les esponges de cuina, el microones pot actuar com un sistema complementari de desinfecció gràcies a la calor generada. Tot i això, és important que els materials estiguin humits abans d'escalfar-los, ja que la sequedat augmenta el risc d'incendi.
No tots els draps s'hi poden posar directament
Els experts adverteixen que introduir draps bruts o secs directament al microones pot ser perillós. Les restes de greix, oli o alguns materials sintètics poden arribar a sobreescalfar-se i provocar incidències.
Per aquest motiu, abans de fer servir aquest mètode és recomanable rentar els draps amb aigua i sabó, eliminant la brutícia visible. Si hi ha taques persistents, es pot afegir una petita quantitat de vinagre blanc o suc de llimona per facilitar-ne la neteja.
Com aplicar el truc de manera segura
Un cop nets i ben escorreguts, els draps es poden introduir en una bossa apta per al microones o en un recipient adequat, sense tancar-lo hermèticament.
L'operació acostuma a durar aproximadament un minut i mig a màxima potència, tot i que el temps pot variar segons el tipus de teixit i la potència de l'aparell.
Després, cal retirar-los amb precaució, ja que poden estar molt calents, deixar-los refredar i esbandir-los amb aigua freda per eliminar qualsevol resta de producte de neteja.
Un recurs puntual, però no substitueix la rentadora
Aquest sistema pot ser útil per mantenir els draps en millors condicions entre rentats, però no substitueix una neteja completa. De fet, els especialistes recomanen renovar o rentar periòdicament les baietes i draps de cuina per evitar l'acumulació de microorganismes.
En qualsevol cas, la clau és combinar una bona higiene, una correcta ventilació dels draps després de cada ús i una neteja regular per allargar-ne la vida útil i garantir una cuina més segura.
- Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
- Un informe pericial conclou que les obres al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa no en revaloren els immobles
- La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
- No m’esperava tan bona acollida': Enric Casacuberta supera els 400 quilòmetres de la Ruta 66
- Junts i Avancem demanen més policia, més càmeres i una comissió per saber què va fallar en la mort de Carles Vilajosana
- Quatre xefs es troben a Sallent per fer els entrepans de la Fumera
- Necrològiques del dilluns 14 de setembre de 2026
- Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta