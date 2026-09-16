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El plat que pots preparar a casa i que té tres ingredients clau per cuidar la memòria

Arròs integral, nous i ceba són els protagonistes d’una recepta fàcil i diferent que també incorpora un ingredient inesperat

El plat que pots preparar a casa i que té tres ingredients clau per cuidar la memòria

El plat que pots preparar a casa i que té tres ingredients clau per cuidar la memòria / CC0

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Abril Benítez

Manresa

Cuidar la memòria també passa per la taula. Alguns aliments formen part d’una dieta que pot contribuir al manteniment de la salut cerebral i de les funcions cognitives, i combinar-los en una mateixa recepta pot ser una manera senzilla d’incorporar-los a l’alimentació.

Una de les propostes més curioses és aquest risotto, que té tres ingredients especialment destacats: arròs integral, nous i ceba. El plat es completa amb un element poc habitual en una recepta salada d’aquest tipus: el plàtan.

Una recepta senzilla i amb un toc sorprenent

Per preparar-la calen 200 grams d’arròs integral, una ceba, un plàtan, nous picades, una cullerada de llet, formatge parmesà i sal.

Primer cal triturar el plàtan i barrejar-lo amb la llet. Paral·lelament, es cou la ceba en una paella fins que comenci a daurar-se. En aquest moment s’hi afegeix l’arròs integral i es deixa sofregir durant un parell de minuts.

Després s’hi incorpora la barreja de plàtan i llet i es deixa coure l’arròs. Durant la cocció s’hi pot afegir una mica de brou per aconseguir una textura més cremosa.

Quan l’arròs estigui fet, només cal servir-lo i acabar el plat amb nous picades i parmesà ratllat.

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Tot i que els ingredients d’aquesta recepta poden encaixar en una alimentació saludable, el plat no és un tractament contra l’Alzheimer ni permet per si sol prevenir el deteriorament cognitiu. Els canvis en la dieta amb finalitats relacionades amb la salut s’han de valorar sempre en funció de les necessitats de cada persona i, si cal, amb l’assessorament d’un professional sanitari.

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