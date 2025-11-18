Aquest creuer fluvial uneix vi, miradors de vertigen i monestirs centenaris (i és a Espanya)
Ens endinsem entre els canons del riu Sil, on les vinyes desafien la gravetat i els monestirs s’aboquen a l’abisme. Navegar per les seves aigües és entrar en un paisatge de vi, pedra i silenci que batega al ritme pausat de Galícia. Benvinguts a un creuer per la Ribeira Sacra organitzat per Viajes Hemisferios.
María José Cayuela
Sempre havia volgut conèixer la Ribeira Sacra. Des que vaig llegir Tot això et donaré, la novel·la de Dolores Redondo que va guanyar el Premi Planeta el 2016, vaig imaginar aquest territori com un personatge més: misteriós, profund i carregat d’espiritualitat. Quan vaig saber que el podia recórrer des de l’aigua, en un creuer organitzat per Viajes Hemisferios, vaig entendre que era la millor manera de deixar-me portar, literalment, pel corrent de la seva història.
Reserva aquí el teu creuer pels ‘fiords gallecs’ amb el Club Viajar
Naveguem pel riu Sil, que serpenteja entre les províncies de Lugo i Ourense. A un costat, els boscos humits i ombrívols; a l’altre, els vessants assolellats on creixen les vinyes que desafien la gravetat. La guia de bord, la Rosa, ens explica que aquí els pendents arriben al 80%, i que cada bancal, aquestes terrasses tallades en granit, és un acte de fe. En diuen viticultura heroica, perquè només herois podrien cultivar així. Els veremadors baixen en barca i pugen el raïm per un cable-polea. Una lluita diària entre l’home i el pendent, convertida en art.
El Sil, mirall de granit i de llegendes
El vaixell avança a poc a poc, a cent metres de profunditat, sota la presa de Santo Estevo. Cormorans, bernats pescaires i àligues planen sobre nosaltres, mentre els porcs senglars nedadors travessen el riu buscant el raïm més dolç. El vent pentina l’aigua i cada revolt revela un paisatge diferent, com si el Sil volgués explicar-nos una nova història.
Una d’aquestes parla d’emigrants. Davant dels Balcons de Madrid, la Rosa recorda els comiats dels gallecs que marxaven cap a la capital. Les famílies onejaven mocadors des del cingle mentre l’eco del riu retornava la malenconia. Aquí, diuen, va néixer la morriña. Avui el mirador ret homenatge a esmoladors i venedors ambulants que van portar un tros de Galícia fins a Madrid.
Miradors fins a l’infinit
Més endavant, el mirador de Cabezoà ofereix la postal més famosa de la Ribeira Sacra: la gran corba del Sil envoltada de roures i castanyers. Al capvespre, el sol encén el granit i converteix el canó en un mirall de foc. No costa imaginar per què aquest paisatge aspira a ser patrimoni de la humanitat.
Als vessants apareixen noms que evoquen esforç i autenticitat: Cividade, on la verema encara arriba en barca; Finca Lobeira, amb vins d’autor; i els cellers heroics que defineixen la identitat de la Ribeira Sacra. La guia revela que el nom actual prové d’una traducció medieval equivocada: Rovoyra Sacrata, “roureda sagrada”. Amb el temps, aquell error va crear un mite.
Seguint la petja dels monjos
Després de desembarcar, Viajes Hemisferios proposa continuar la ruta per terra. San Pedro de Rocas és la primera parada: un monestir excavat a la roca, amb un campanar suspès a vint metres del sòl i tombes antropomorfes que conviden a la reflexió. A fora, la font de Sant Benet promet guarir berrugues als qui hi submergeixin les mans.
Molt a prop, el Parador de Santo Estevo, antic monestir benedictí, ofereix un silenci solemne entre claustres romànics i boscos centenaris. Un petit sender surt des de la cafeteria fins a l’antic forn monàstic, avui envoltat de falgueres i calma.
Paisatges que es beuen
Des del vaixell es veuen les terrasses de la DO Ribeira Sacra, una de les més joves de Galícia. Aquí la mencía és la reina, tot i que el godello guanya seguidors. La guia recorda, divertida, la “regla del vi” de Sant Benet: una hèmina al dia, uns dos gots, tot i que “si fa calor o hi ha feina, que decideixi el Santíssim”.
Quan el sol baixa, el creuer gira en el punt on el paisatge es transforma: els murs de granit es tornen suaus, apareixen aldees i petites platges fluvials com Rabacallos, recuperada per al turisme rural. L’aire fa olor de castanyer i de vi.
Sabors amb ànima
A Luíntra, a pocs minuts de l’embarcador, ens esperen dues taules imprescindibles. O Afiador: cuina casolana, caldo gallec que reconcilia amb la vida i carne ao caldeiro tendra com la mantega. O Campanario: un solete Repsol amb carta cuidada i presentacions exquisides. A tots dos, la patata gallega i les postres casolanes fan que allò senzill es converteixi en record.
I per brindar, res com Alma das Donas, celler penjat sobre el vessant lucense. La Lara i en Rober ens guien entre ceps de mencía i godello fins a un mirador natural. El capvespre tenyit de rosat sobre el Sil és un resum perfecte de l’ànima d’aquesta terra.
Castres, miradors i bicas
El viatge continua fins a Castro Caldelas, un dels pobles més bonics de la Ribeira Sacra. Carrers empedrats, olor de llenya i una bica mantecada servida amb licor de cafè artesanal. A fora, les campanes i l’aire fred de la muntanya completen l’escena.
De tornada al riu, els miradors de Mirada Màxica i Cabezoá ofereixen balcons vertiginosos a un mosaic d’aigua, pedra i vinya.
Dormir al cor termal de Galícia
El final del viatge és a Ourense, on l’Hotel Carrís combina pedra rehabilitada i disseny contemporani. Des d’aquí és fàcil tornar al Paseo Termal del Miño o a l’embarcador de Santo Estevo. Un lloc ideal per tancar el cercle.
L’ànima de la Galícia interior
A trenc d’alba, el record del creuer persisteix com un eco lent. El Sil torna al seu curs i nosaltres a la rutina, però alguna cosa ha canviat. La Ribeira Sacra no es visita: es viu amb els cinc sentits.
Recórrer-la amb Viajes Hemisferios, que coneixen cada revolt, cada monestir i cada vi, és la manera més autèntica d’endinsar-se en aquest cor ocult que batega entre l’aigua i el granit. Un viatge que, com el riu, deixa empremta i sempre retorna.
