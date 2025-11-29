Ni Barcelona ni Nàpols: aquesta ciutat mediterrània és el secret més ben guardat de l’hivern europeu
Amb 111 barris plens de colors, accents i aromes, la cosmopolita ciutat portuària de Marsella ofereix una visita plena de sorpreses en aquesta època de l’any.
Elena Ortega
A vegades sembla una gran metròpoli marinera; altres, es mostra com un poble tranquil de la Provença entre el mar i la muntanya. Marsella té moltes cares, però per descobrir-ne la més autèntica cal fer-ho a l’hivern, quan els carrers s’esvaeixen de gent i deixen pas a la veritable essència local. Amb més de 300 dies de sol l’any, el clima no és cap problema per gaudir d’aquest destí sempre lluminós, gastronòmic i amb infinitat de propostes culturals.
Preparant el teu viatge a Marsella? Al Club Viajar t’hi donem un cop de mà.
La segona ciutat més gran de França compta amb una història que es remunta a 2.600 anys enrere, fet que la converteix en un mosaic apassionant de cultures i sabors. Fundada pels grecs de Focea cap a l’any 600 aC, els seus barris conviden a delectar-se amb aquesta amalgama ètnica fascinant o a explorar els seus paisatges, sense aglomeracions i il·luminats per la llum hivernal. El delit recompensa amb sabors deliciosos, carrers plens d’autenticitat i panoràmiques amb el Mediterrani com a teló de fons. Nedar i practicar altres esports aquàtics com el caiac, windsurf o kitesurf seran opcions perfectes per gaudir-ne fins i tot a l’hivern.
Una ciutat amb més de 100 barris
Res menys que 111 barris diferents perfilen Marsella. Cadascun amb la seva pròpia personalitat, convé descobrir-los sense pressa, deixant-se endur pel ritme que impera en aquest període.
El més antic de la ciutat és el de Panier, caracteritzat per la seva creativitat, especialment present a les galeries d’art i tallers d’artesans que ocupen els seus carrers animats.
Al Vieux-Port (Port Vell) els pescadors venen les captures del dia. Les façanes del Cours Julien actuen com a llenços infinits per als artistes urbans. Després de contemplar-les, val la pena endinsar-se en les seves cafeteries d’aires bohemis i a les botigues de roba vintage que esquitxen els carrers. A poca distància es troba L’Estaque, el barri mariner immortalitzat tantes vegades pels pintors impressionistes. Deixar-se inspirar per les seves postals mentre provem un cucurutxo de panisses acabades de fer —una mena de patates fregides elaborades amb farina de cigró— ens acabarà de submergir en la vida marsellesa.
Per a una Marsella encara més tranquil·la cal pujar als turons de La Treille, el lloc on va créixer Marcel Pagnol. El cineasta, dramaturg i novel·lista va trobar aquí la millor inspiració per a la seva obra.
Els sabors de Marsella
Si alguna cosa fa especial Marsella són els seus plats, i l’hivern és un moment ideal per degustar els més icònics. Entre ells destaca la bouillabaisse, la típica sopa de peix. Aquest guisat està amanit amb safrà. Per tastar-lo en la seva versió més tradicional, convé dirigir-se a adreces de referència com Chez Fonfon, Chez Michel, Madie les Galinettes, Le Miramar o Le Rhul, entre altres establiments del port. En canvi, Bouillabaisse Turfu proposa una versió més moderna i assequible d’aquest símbol de la gastronomia marsellesa. Alguns xefs, a més, ofereixen la possibilitat d’acompanyar-los a buscar el peix del dia abans de mostrar als comensals com el preparen.
Els sabors marsellesos també es descobreixen a la vora del mar, on és habitual trobar safates de marisc amb ostres, garoines i cloïsses. Espècies, formatges, olis, dàtils i pans acabats de fer encapçalen les parades dels mercats i els carrers del centre, on també hi són presents les pizzes —o pizzes, com les anomenen els marsellesos—, les taules libaneses, tunisianes i provençals.
Al febrer, el sabor predominant és el de les navettes, unes galetes amb aroma de flor de taronger que simbolitzen les barques dels pescadors i es mengen durant les festes de la Candelera.
Per als qui busquin alta cuina, Marsella compta amb diversos xefs amb estrella Michelin, com Alexandre Mazzia, Gérald Passedat o Michel Marini, que ha obtingut una estrella per Belle de Mars.
Un viatge cultural
Marsella no para de reinventar el seu panorama cultural, amb una agenda molt activa en qualsevol moment de l’any, tot i que és a l’hivern quan els museus i espais culturals es gaudeixen sense multituds ni cues.
En un edifici avantguardista aixecat vora el mar, el Mucem (Museu de les Civilitzacions d’Europa i de la Mediterrània) acull una mostra interessant sobre història, migracions i cultura mediterrània. A aquesta visita imprescindible s’hi afegeixen el Palau Longchamp, seu dels museus de Belles Arts i d’Història Natural, envoltat de jardins on sempre ve de gust passejar.
Al barri històric del Panier es troba La Vieille Charité, un edifici transformat en centre cultural. Els amants del disseny no s’han de perdre espais com La Friche Belle-de-Mai, un complex industrial convertit en centre artístic, o la moderna Cité Radieuse de Le Corbusier.
La música posa el fermall final a la nit, des del jazz fins als ritmes electrònics, passant per altres estils que contagien l’atmosfera bohèmia i multicultural de la ciutat.
Paisatges d’hivern
Davant del port s’alça l’arxipèlag de Frioul, on el castell de l’illa d’If va inspirar Alexandre Dumas per ambientar-hi part de la seva cèlebre novel·la El comte de Montecristo. El millor lloc per contemplar les illes de l’arxipèlag de Frioul és des de la Basílica de Notre-Dame de la Garde, restaurada recentment.
Marsella està abraçada per espais naturals espectaculars que es poden recórrer en bicicleta elèctrica per salvar els seus pendents, des de la Corniche Kennedy fins al parc Borély, on es troba el museu homònim dedicat a la moda i el disseny. Entre la natura més remarcable sobresurten els penya-segats blancs i cales banyades per aigües turqueses del Parc Nacional de les Calanques, un entorn on practicar escalada o senderisme i acabar d’enamorar-se d’aquest Mediterrani carregat d’autenticitat.
A l’hivern, Marsella no es presenta només com un destí, sinó com una experiència que convida a prolongar-se amb un producte “Fet a Marsella”, com sabons, postals, joies i artesania única.
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- El 'castell' abandonat a quinze minuts de Berga que s'ha convertit en una joia pels tiktokers i grafiters
- La jutgessa envia a presó provisional sense fiança Santi Laiglesia per l’homicidi d’Helena Jubany el 2001
- Un accident entre dos turismes i una moto deixa dos ferits i obliga a tallar la Bv-4501, a Pineda de Bages
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- El millor formatge de búfala del món fet a Moià, nascut d’uns inicis difícils: 'Ens costava molt de vendre
- Necrològiques del 28 de novembre del 2025
- Les millors fires i plans de Nadal per passar un cap de setmana diferent a la Catalunya central