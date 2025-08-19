És segur treure el teu gos a l'estiu? Així funciona la regla dels 5 segons per protegir les potes
Aquest senzill truc pot evitar molt dolor a la teva mascota
Pablo Varela
La calor de l'estiu no només incomoda els humans, també pot ser un factor de risc per a les nostres mascotes. Entre els perills més comuns, però menys coneguts, hi ha les cremades a les potes dels gossos.
Per advertir d'aquesta situació, les xarxes socials s'han omplert de veterinaris i propietaris de gossos que comparteixen aquest senzill truc amb què evitar que l'animal es faci mal en trepitjar l'asfalt calent.
El procés és simple: abans de deixar-lo trepitjar el carrer, col·loca sobre l'asfalt el palmell de la mà o el dors durant cinc segons. Si la calor resulta insuportable per a tu, vol dir que també està massa calenta per al teu gos.
Encara que tinguem risc de cremar-nos una mica, cal tenir en compte que l'asfalt pot assolir els 50 °C quan la temperatura ambient supera els 30 °C. Amb el terra a aquesta temperatura, els animals poden començar a patir mal als coixinets en menys d'un minut.
Símptomes que mostren que el teu gos s'està cremant les potes
Per saber si el teu gos s'ha cremat les potes durant el passeig, comprova'n el comportament. Una coixesa, que es llepa compulsivament les potes, que eviti caminar o l'aparició de butllofes o envermelliment; són signes clars que ha patit cremades. En aquest cas, la recomanació és portar-lo al veterinari com més aviat millor per evitar infeccions.
A més d'utilitzar aquest truc, el millor és evitar passejades durant les hores de més calor, optant per passejar-lo d'hora al matí o cap al tard. Així mateix, cerca rutes amb ombra i sobre superfícies com la terra o la gespa.
Una altra opció pot ser usar botes especials per a gossos i mantenir els coixinets ben hidratats amb bàlsams específics. Amb aquestes mesures estalviarem molt de dolor als nostres companys.
