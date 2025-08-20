Javier Collados, dentista veterinari, assenyala el que has de revisar a la teva mascota: «Viuen amb ells, però sembla que la boca no existeix»

L'expert assenyala que moltes vegades passem per alt la salut bucal dels nostres animals

És molt important revisar les dents i les genives dels nostres gossos

Els propietaris de mascotes saben que han d'estar pendents de molts factors per mantenir la salut de les mascotes. Tot i això, el dentista veterinari, Javier Collados, assenyala que hi ha molta gent que no revisa la salut bucal dels gossos i els gats: «Viuen amb ells, però sembla que la boca no existeix».

Les dents i genives dels animals que viuen amb nosaltres ens poden donar moltes pistes sobre la seva salut. A la zona de la boca poden aparèixer els primers signes de moltes patologies, per la qual cosa és important comprovar que no hi apareix res anòmal.

Per revisar la salut de les nostres mascotes, el veterinari recomana un gest senzill que ens pot ajudar a protegir els nostres companys de diverses malalties.

Un gest simple que pot prevenir malalties

«Simplement, aixecar el llavi del seu gat o del seu gos», comenta Collados. Amb aquest gest tan simple podrem comprovar de manera ràpida que es mantenen sans.

L'odontòleg veterinari afirma que símptomes com la «tosca, canvi de color», «les vores de les genives inflamades o veus sagnat o baves espesses, ja hi pot haver alguna cosa». El divulgador afirma que aquests senyals poden anunciar patologies més severes.

Així mateix, indicis com «un ullal més curt que un altre» són evidències d'un desgast anòmal o d'alguna fractura a les dents dels nostres animals.

Per evitar aquesta situació, Collados desaconsella l'ús de pilotes de tenis per jugar amb els nostres gossos, ja que poden accelerar el desgast de la seva dentadura.

@dr.pardinaslopez ¿Cómo detectar un problema dental en tu mascota? Estos consejos te ayudarán Si tienes mascota, no te pierdas el episodio de GDentalk donde hablamos sobre odontología veterinaria con @javiercollados2 #dentalk #podcast #veterinario #animales #odontologia #dientes #mascotas ♬ sonido original - Dentalk! - Dr. Simón Pardiñas

