Javier Collados, dentista veterinari, assenyala el que has de revisar a la teva mascota: «Viuen amb ells, però sembla que la boca no existeix»
L'expert assenyala que moltes vegades passem per alt la salut bucal dels nostres animals
Pablo Varela
Els propietaris de mascotes saben que han d'estar pendents de molts factors per mantenir la salut de les mascotes. Tot i això, el dentista veterinari, Javier Collados, assenyala que hi ha molta gent que no revisa la salut bucal dels gossos i els gats: «Viuen amb ells, però sembla que la boca no existeix».
Les dents i genives dels animals que viuen amb nosaltres ens poden donar moltes pistes sobre la seva salut. A la zona de la boca poden aparèixer els primers signes de moltes patologies, per la qual cosa és important comprovar que no hi apareix res anòmal.
Per revisar la salut de les nostres mascotes, el veterinari recomana un gest senzill que ens pot ajudar a protegir els nostres companys de diverses malalties.
Un gest simple que pot prevenir malalties
«Simplement, aixecar el llavi del seu gat o del seu gos», comenta Collados. Amb aquest gest tan simple podrem comprovar de manera ràpida que es mantenen sans.
L'odontòleg veterinari afirma que símptomes com la «tosca, canvi de color», «les vores de les genives inflamades o veus sagnat o baves espesses, ja hi pot haver alguna cosa». El divulgador afirma que aquests senyals poden anunciar patologies més severes.
Així mateix, indicis com «un ullal més curt que un altre» són evidències d'un desgast anòmal o d'alguna fractura a les dents dels nostres animals.
Per evitar aquesta situació, Collados desaconsella l'ús de pilotes de tenis per jugar amb els nostres gossos, ja que poden accelerar el desgast de la seva dentadura.
- Una forta tempesta colpeja la Seu d'Urgell i Puigcerdà amb calamarsa i inundacions: 'L'àvia diu que fa anys que no veia ploure així de fort
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- Mor als 75 anys Víctor Feliu, l'activista manresà en majúscules
- Una manresana, guanyadora de la primera beca al talent emergent de la Fundació Cultural Latin Grammy
- Mor un català de 37 anys mentre feia pesca submarina a Bali
- El misteri dels esquís perduts en ple centre de Manresa a l'estiu
- Necrològiques del 19 d'agost de 2025
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell