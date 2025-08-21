María Vetican, veterinària, adverteix sobre el perill d'aquesta planta per als gossos: «La meva por més gran com a veterinària»

Aquesta planta és la causa d'un gran nombre d'intervencions quirúrgiques a les clíniques veterinàries

Quin mal poden fer aquestes plantes als animals?

Quin mal poden fer aquestes plantes als animals? / freepik

Pablo Varela

Els amos de gossos saben que han de prestar atenció a moltes coses durant les passejades amb les seves mascotes. Però la veterinària i divulgadora, María Vetican, adverteix sobre els perills d'una planta molt freqüent en aquesta època de l'any i de la qual assegura que és: «La meva por més gran com a veterinària».

Tot i que a internet podem trobar multitud de consells per cuidar millor els nostres amics de quatre potes, no tothom coneix els perills que podem trobar durant un passeig.

La divulgadora explica que les espigues, pròpia de la primavera i l'estiu, «són el dimoni» i que cada dia ha d'atendre gossos afectats per elles.

Una planta que provoca operacions

«Es fiquen per tot arreu: a les orelles, als ulls, al nas, a la gola, entre els dits de les potes, a les aixelles, a les parts íntimes... a qualsevol lloc», afirma la divulgadora en un vídeo pujat a la plataforma TikTok.

A més, l'experta comenta que les espigues «no són inofensives, causen molt de mal» i insta a evitar-les tant sí com no, assenyalant els símptomes que el nostre gos pot mostrar quan s'ha punxat amb una.

«Si, després del passeig, el teu gos comença a sacsejar molt el cap, té una orella caiguda o se la rasca molt, no para d'esternudar o de tossir, té un ull molt tancat, plorós i inflamat, coixeja una mica o es llepa molt la pota i té un bony, sospita sense cap dubte d'espiga»

afirma Vetican

Davant la presència d'aquests símptomes, la divulgadora insta a acudir com més aviat millor a un veterinari. I és que, sobretot quan estan seques, les espigues «causen lesions, infeccions i abscessos molt fàcilment».

@mariavetican Evítalas a toda costa! ⚠️🐶☀️ Son tan comunes que pasan por inofensivas, pero las espigas, sobretodo las secas, son la peor pesadilla de los perros, sus tutores y sus veterinarios en verano 👹🌾 De meten en todos lados y causan mucho daño. Hasta pueden MIGRAR por el cuerpo haciendo peligrar la vida de tu animal 😭 Tened mucho cuidado 🙏🏻 #espigas #peligro #perros #verano #consejosveterinarios #cuidadosperro #consejosperrunos ♬ sonido original - María VetiCan

Excepte quan la punxada és molt superficial i es pot retirar sense més problema, moltes vegades caldrà recórrer a la cirurgia. «Com més triguis a anar-hi, més gran serà el mal que li provoqui a la teva mascota i més gran serà la factura veterinària», conclou Vetican.

