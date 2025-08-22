María Vetican, veterinària, explica els símptomes de la insuficiència renal en gats: «No té cura, només el podem alentir»
La divulgadora explica que aquesta malaltia també es pot presentar en gossos
Pablo Varela
Els gats són una de les mascotes més populars, regnant a les cases de milers d'espanyols i omplint internet tant de vídeos graciosos com de consells per cuidar-los. Sobre això, la veterinària i divulgadora, María Vetican, adverteix d'un problema molt comú en aquestes mascotes i com identificar-lo: la insuficiència renal.
Els qui tenim gats, sabem la importància de fer revisions cada cert temps i cuidar tot allò que exposen els nostres companys peluts. Tot i això, no sempre sabem com prevenir algunes malalties.
Per detectar i evitar un problema comú en gossos i gats, l'experta explica els símptomes de la insuficiència renal i com alentir-ne l'aparició.
Una malaltia agressiva i que triga a mostrar-se
El primer que destaca Vetican és que es tracta d'una malaltia que «quan dona la cara ja està afectat gran part de l'òrgan i no té cura, només el podem alentir».
La veterinària assenyala que, com a símptoma més comú, la nostra mascota «comenci a beure molta aigua, que faci molt pipí o molt poc, que baixi de pes, estigui més apàtic o, fins i tot, tingui menys gana». Com a senyals més greus, indica que podrem veure vòmits, diarrees o «fins i tot olor d'amoníac a l'alè».
Per poder prevenir aquesta malaltia, la divulgadora comenta que «el més important serà augmentar la humitat en la seva alimentació». D'aquesta manera evitarem que els ronyons de l'animal hagin de treballar en excés.
A més d'una alimentació de qualitat, Vetican recomana «fer una analítica sanguínia de tant en tant» per poder detectar com més aviat millor qualsevol valor alterat.
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
- Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
- «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
- Tres ferits un accident entre un cotxe i un camió que obliga a tallar la C-16 a Cercs
- L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
- Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa
- Fa 15 anys que aterra dos pobles de la Garrotxa: crema garatges, agredeix treballadors i fereix el bestiar