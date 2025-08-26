Mudar-te a l'estranger amb el teu gos: tot allò que has de tenir en compte
Jaime Pérez
Canviar de país ja és un repte logístic per a qualsevol persona, però l'equació es complica quan viatges amb el teu company de quatre grapes. Vacunes, microxip, certificats, races restringides, assegurances…
La llista de requisits pot intimidar, encara que la majoria dels tràmits se solucionen sense ensurts si es planifiquen amb suficient antelació. Tot seguit trobaràs, en format narratiu, els passos essencials perquè el teu gos travessi la frontera amb tu sense sorpreses.
Coneix la normativa
Abans de reservar vol, entra a la web oficial de sanitat animal o agricultura del país on et mudes. Cada estat té la seva pròpia llista de races prohibides o sotmeses a restriccions.
Austràlia, Nova Zelanda o Singapur, per exemple, veten l'entrada d'algunes races considerades potencialment perilloses, mentre que a bona part dels Estats Units el permís depèn del comtat.
A més, molts territoris estableixen quarantenes obligatòries, exigeixen assegurances de responsabilitat civil i fixen taxacions municipals més altes per a determinades races. Sense aquesta informació clara, et podries trobar a la duana amb l'entrada denegada o amb un període d'aïllament inesperat.
Microxip i vacunes
El passaport caní comença amb un microxip homologat ISO 11784/11785; si el teu gos porta un altre estàndard, el veterinari ha d'implantar-ne un de nou i reflectir les dues numeracions al passaport.
La parada següent és la vacuna antiràbica: l'has de posar, com a mínim, 21 dies abans del viatge i dins del període de validesa.
Per als que es traslladen des de territoris o cap a territoris que no estan oficialment lliures de ràbia (la llista és llarga i inclou la major part de Llatinoamèrica i Àsia), arriba el tràmit més delicat: l'anàlisi serològica d'anticossos (titer test).
S'extreu sang un mes després de la vacuna i, si el resultat és satisfactori, encara cal esperar tres mesos complets abans d'embarcar. Per això convé iniciar els tràmits entre tres i quatre mesos de marge.
Certificat veterinari oficial
Un cop complets xip, vacuna i anàlisi, el teu veterinari autoritzat emetrà un certificat sanitari; després, l'autoritat competent del teu país (a Espanya, el MAPA; als EUA, l'USDA) ho ratifica amb un segell oficial.
Aquest document sol tenir una validesa màxima de deu dies per a animals de companyia, així que ajusteu-lo a la data exacta del vol. Alguns destins afegeixen requisits extra com a desparasitació interna i externa 24 hores abans d'embarcar al Regne Unit, Irlanda o Malta. Revisa'ls al detall.
Aerolínia i transportí adequat
No totes les companyies aèries accepten mascotes i, entre les que ho fan, els requisits varien. Si el teu gos pesa menys de vuit quilos (transportí inclòs) pot volar a la cabina; en cas contrari viatjarà al celler pressuritzat.
En tots dos casos necessitaràs un transportí homologat per IATA: rígid, ventilat i prou gran perquè l'animal es posi dret i es capgiri. Etiqueta'l amb el teu nom, la paraula “Live Animals” i la ruta de destinació.
Costos i assegurances
Mudar-se amb gos no és barat: entre certificats (150–400 euros), transportí (60–250 euros), taxes d'aerolínia (75–350 euros) i possibles agents de duanes, la factura supera amb facilitat els 1.000 euros.
Si la teva nova residència cataloga la raça com a “potencialment perillosa”, necessitaràs a més una assegurança de responsabilitat civil, l'import de la qual ronda els 100–400 euros anuals.
Arribada i adaptació
En aterrar, algunes ciutats exigeixen inscriure el gos en un registre municipal en un termini de 48 hores. Busca un veterinari de confiança com més aviat millor: serà el teu aliat per a la revacunació anual i qualsevol incidència d'adaptació. Mantingues la dieta habitual durant els primers dies i estableix rutines de passeig estables; així reduireu l'estrès derivat del canvi d'entorn.
Tres mesos de marge
La conclusió és senzilla: traslladar-se de país amb un gos ben documentat és totalment viable, però només si inicies els tràmits tres o quatre mesos abans.
Amb el xip correcte, les vacunes al dia, el test d'anticossos aprovat, el certificat veterinari segellat i un transportí IATA, el teu company arribarà sa, sense quarantenes intempestives i llest per començar una nova vida amb tu.
Amb planificació i un calendari a la mà, la mudança pot ser tan fluida per a ell com per a tu.
