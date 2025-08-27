La teva mascota necessita anar al dentista?
La salut dental també és important: el mal alè pot ser senyal d'una malaltia greu i afectar òrgans vitals
Berta Colomer
Al cor de cada llar amb mascotes, hi resideix una connexió profunda, un llaç forjat amb carícies, jocs i lleialtat. Dediquem temps i recursos a la seva alimentació, les seves passejades, les seves vacunes... Però, què hi ha d'aquella part de la seva anatomia que ens rep amb un llautó, sovint acompanyat d'un alè no tan fresc? La salut bucodental de gossos i gats és un capítol oblidat al manual del bon cuidador. La pregunta “La teva mascota també necessita anar al dentista?” no és retòrica; és una crida d'atenció vital. La resposta dels experts és un rotund sí.
El mal alè sol ser el primer senyal d'alarma que perceben els amos. El que molts atribueixen al menjar humit o a la “boca de gos”, és en realitat el ressò d'una batalla microscòpica lliurant-se a l'interior de la boca. "Més del 80% dels gossos i el 70% dels gats més grans de tres anys presenten algun grau de malaltia periodontal," afirma la Dra. Laura Martínez, veterinària amb més de dues dècades d'experiència en una clínica de Madrid. "No és només un tema de mal alè o de tosca. És una malaltia inflamatòria i infecciosa que pot derivar en problemes molt seriosos."
L'acumulació de placa bacteriana, que se solidifica en tosca si no s'elimina, provoca gingivitis. Si aquesta progressa sense control, es converteix en periodontitis, una condició dolorosa que destrueix els teixits de suport de la dent, el pinyol alveolar i pot portar a la pèrdua de peces dentals. Però el perill no s'acaba aquí. “Els bacteris presents a la boca poden viatjar pel torrent sanguini i instal·lar-se en òrgans vitals com el cor, els ronyons o el fetge, desencadenant o agreujant patologies greus,” explica el Dr. Javier Ruiz, odontòleg veterinari especialitzat i director de la Clínica Veterinària Animalia. “El que comença com una geniva inflamada pot acabar afectant l'esperança i la qualitat de vida de la nostra mascota”.
La història de Max
Per a Carmen Rodríguez, propietària de Max, un golden retriever de set anys, la presa de consciència va ser gradual i dolorosa. "Max sempre havia estat un gos vital, juganer. A poc a poc, notava que menjava més a poc a poc, de vegades deixava croquetes al plat. L'alè era insuportable, però pensava que era normal per la seva edat," relata Carmen amb veu suau. "Un dia, en donar-li un premi, vaig veure com tremolava i evitava que li toqués la boca. Va ser aquí quan la meva veterinària em va alertar."
El diagnòstic de Max va ser una periodontitis avançada amb diverses peces dentals molt afectades. “Veure les seves radiografies i adonar-me del dolor que el meu gos havia estat suportant en silenci em va trencar l'ànima”, confessa Carmen. Max va necessitar una neteja dental profunda sota anestèsia i l'extracció de dos molars greument compromesos. "La transformació va ser sorprenent. Al cap de pocs dies, Max va tornar a ser el gos d'abans i el seu alè va millorar dràsticament. Em vaig adonar que el seu somriure tort abans era una ganyota de dolor," conclou Carmen.
L'anestèsia: un mal necessari
Una de les preocupacions més grans per als propietaris a l'hora de sotmetre les seves mascotes a una neteja dental és l'anestèsia general. El Dr. Ruiz aborda aquest “tabú” amb informació i tranquil·litat. “Entenem la preocupació, però és fonamental comprendre que una neteja dental exhaustiva i segura només es pot fer sota anestèsia general,” emfatitza el Dr. Ruiz. "Els animals no col·laboren, i necessitem accedir a la zona subgingival, on s'allotja gran part de la infecció. Un procediment sense anestèsia seria dolorós, estressant i perillós, ja que no es podria garantir la neteja profunda. Els protocols anestèsics actuals en veterinària són molt segurs. "Realitzem una revisió mèdica preanestèsica "Dra. Martínez. “Durant el procediment, el pacient està monitorat constantment, controlant les seves constants vitals com la freqüència cardíaca, respiratòria, pressió arterial i saturació d'oxigen.”
Prevenció a casa
“El raspallat dental diari és, sens dubte, la mesura més eficaç,” subratlla la Dra. Martínez. "Ha de fer-se amb un raspall i pasta de dents específiques per a mascotes (mai humana, ja que poden contenir substàncies tòxiques per a ells). Acostumar-los des de cadells o gatets facilita molt la tasca." A més, hi ha dietes formulades amb un disseny i textura que ajuden a raspar la placa durant la masticació, així com premis i joguines dentals que contribueixen a la higiene.
