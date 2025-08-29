Extremadura serà la primera comunitat a desgravar a l'IRPF la despesa veterinària de les mascotes
Tornarà fins a 100 euros a l'IRPF després d'incloure la mesura als pressupostos autonòmics del 2026
La Junta estima que tindrà un impacte de sis milions d'euros per a més de 100.000 beneficiaris
Rocío Entonado Arias
Extremadura posarà en marxa una nova deducció autonòmica a l'IRPF per compensar les despeses veterinàries de les mascotes. La mesura va ser anunciada per la presidenta de la Junta, María Guardiola, a l'últim Debat sobre l'Estat de la Regió i consistirà en una bonificació del 30% sobre les quantitats satisfetes per aquest concepte, amb un límit màxim de 100 euros anuals.
La intenció de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública és incloure aquesta nova deducció als pressupostos autonòmics del 2026, que ja estan en fase d'elaboració i haurien d'aprovar-se abans que finalitzi aquest any. D'aquesta manera, la bonificació podria aplicar-se ja a la pròxima campanya de la declaració de la renda.
Extremadura, la primera a aplicar-la
Extremadura seria així la primera regió a aplicar-la a Espanya, ja que actualment ni la normativa estatal ni la normativa autonòmica contemplen la possibilitat de desgravar les despeses veterinàries incorregudes per mascotes a l'IRPF.
Segons els càlculs de l'Executiu autonòmic, l'impacte de la mesura arribarà als sis milions d'euros, pel fet que actualment s'estima que són uns 100.000 els extremenys que tenen mascotes registrades. Poden aplicar la deducció «tots aquells que es vulguin deduir les despeses veterinàries», tenint a més en compte el nou límit d'ingressos que també s'establirà als pressupostos del 2026 per accedir a les deduccions autonòmiques a l'IRPF: 30.000 euros de base imposable en tributació individual i 45.000 si és conjunta.
Només els autònoms
Actualment, i malgrat les noves obligacions recollides a la Llei de Benestar Animal, Hisenda només permet deduir les despeses veterinàries als autònoms que puguin acreditar una relació directa amb la seva activitat, per exemple ramaders o els professionals que treballin amb gossos de seguretat.
Perquè aquestes despeses siguin considerades deduïbles, han de complir tres condicions fonamentals: estar directament relacionades amb l'activitat econòmica que realitzi l'autònom, comptar amb una factura oficial que justifiqui la despesa i estar correctament registrades a la comptabilitat del negoci.
