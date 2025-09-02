Soc guia caní de la Guàrdia Civil i això el que mai no faig amb la meva mascota a l'estiu: "Evita..."
Els agents recorden els riscos de la calor extrema i ofereixen consells clau per garantir el benestar animal en època estival
Luis Miguel Mora
La calor la patim tots, tant humans com mascotes. Les altes temperatures afecten la nostra salut produint-nos símptomes com fatiga, deshidratació i angoixa constant. Això mateix passa als gossos, per això, és fonamental prendre mesures per protegir les nostres mascotes durant els dies més calorosos, com recorden els especialistes de la Guàrdia Civil.
Amb l'arribada de l'estiu, la calor es converteix en un enemic perillós per a les nostres mascotes. Els gossos, en particular, són molt sensibles a les altes temperatures, i molts amos desconeixen els riscos reals que poden enfrontar-se durant els mesos més calorosos. Els agents han volgut llançar un missatge de responsabilitat i cura, tot recordant les pautes bàsiques per garantir la seguretat dels animals a l'estiu.
La calor i les seves conseqüències: cop de calor i cremades
Els gossos no suen com les persones, i el seu principal mecanisme per regular la temperatura corporal és a través del panteix. Si s'exposen massa temps al sol o a la calor poden patir un cop de calor, una situació d'urgència veterinària que pot ser mortal. També cal tenir en compte que l'asfalt calent pot cremar greument els coixinets de les potes, sobretot durant les hores centrals del dia.
A més, molts propietaris obliden que les mascotes també necessiten pauses i hidratació quan es fan activitats a l'aire lliure.
La manca d'aigua o d'ombra pot provocar deshidratació o estrès tèrmic en qüestió de minuts.
Les recomanacions de la Guàrdia Civil per cuidar el teu gos a l'estiu
Un guia caní de la Guàrdia Civil ha compartit una sèrie de consells imprescindibles per garantir el benestar del vostre gos a l'estiu. Aquestes són les claus que has de tenir sempre presents:
- Hidratació constant: Assegureu-vos que el vostre gos tingui sempre aigua fresca i neta a la seva disposició.
- Evita les hores de més calor: Treu a passejar el gos a primera hora del matí o a darrera hora de la tarda. L'asfalt calent pot causar cremades.
- Viatja amb planificació: Si fas un viatge, planifica les parades perquè l'animal es pugui hidratar, caminar i fer les necessitats.
- Mai no el deixis sol ni l'abandonis: L'abandonament d'animals està penat per llei i pot comportar penes de presó de fins a un any i multes econòmiques importants.
- Recorda que el teu gos és part de la família: El compromís amb la teva mascota no es pren vacances.
"Tenir cura del teu gos és una de les millors decisions que pots prendre", conclou l'agent. Aquest missatge clar us ajudarà a tenir un estiu responsable.
