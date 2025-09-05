María Vetican, veterinària, adverteix sobre el perill d'aquesta planta per als gossos: "La meva por més gran com a veterinària"
La primavera i l'estiu són les èpoques de l'any en què predomina aquesta planta
Pablo Varela
Els amos de gossos saben que han de prestar atenció a moltes coses durant les passejades amb les seves mascotes. Però la veterinària i divulgadora, María Vetican, adverteix sobre els perills d'una planta molt freqüent en aquesta època de l'any i de la qual assegura que és: "La meva por més gran com a veterinària".
Tot i que a internet podem trobar multitud de consells per cuidar millor els nostres amics de quatre potes, no tothom coneix els perills que ens podem trobar durant un passeig.
La divulgadora explica que les espigues, pròpia de la primavera i l'estiu, "són el dimoni" i que cada dia ha d'atendre gossos afectats.
Una planta que provoca operacions
"Es fiquen per tot arreu: a les orelles, als ulls, al nas, a la gola, entre els dits de les potes, a les aixelles, a les parts íntimes... a qualsevol lloc", afirma la divulgadora en un vídeo pujat a la plataforma TikTok.
A més, l'experta comenta que les espigues "no són inofensives, causen molt de mal" i insta a evitar-les tant sí com no, assenyalant els símptomes que el nostre gos pot mostrar quan s'ha punxat amb una.
"Si, després del passeig, el teu gos comença a sacsejar molt el cap, té una orella caiguda o se la rasca molt, no para d'esternudar o de tossir, té un ull molt tancat, plorós i inflamat, coixeja una mica o es llepa molt la pota i té un bony, sospita sense cap dubte d'espiga"
Davant la presència d'aquests símptomes, la divulgadora insta a acudir com més aviat millor a un veterinari. I és que, sobretot quan estan seques, les espigues “causen lesions, infeccions i abscessos molt fàcilment”.
Excepte quan la punxada és molt superficial i es pot retirar sense més problema, moltes vegades caldrà recórrer a la cirurgia. "Com més triguis a anar -i més gran serà el dany que li provoqui a la teva mascota i més gran serà la factura veterinària", conclou Vetican.
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- Les fotografies que va fer Pasqual Maragall amb el seu mòbil després de ser diagnosticat amb Alzheimer, en una exposició
- La xarxa de Yoigo s’apaga per sempre: què canvia per als clients
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- El súper de la carretera de Vic de Manresa tanca quan vol tot i la prohibició