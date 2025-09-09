La increïble història de Thor: el gos que va ser convidat a un hotel de cinc estrelles... i va acabar adoptat
Molts mitjans dels EUA s'han fet ressò de la notícia, que no deixa indiferent ningú
Jorge López
Eivissa no només és escenari de festes, platges idíl·liques i capvespres màgics, l'illa també és testimoni de nombrosos esdeveniments inoblidables d'aquells que pessiguen el cor. És el cas del gosset eivissenc Thor, la vida del qual ha canviat radicalment els últims dies.
I és que aquest gos gran i mestís feia anys que esperava una família al refugi de Sa Coma… i l'ha trobada! Però la història no deixa indiferent ningú; és més, la notícia ha travessat les nostres fronteres i ha arribat als Estats Units.
Conegut per la seva noblesa, Thor era un dels gossos residents més antics del centre de protecció animal eivissenc. Però la seva edat, mida i el seu difícil passat van jugar en contra durant anys. A l'hora d'adoptar un animal ningú no s'hi fixava... fins que va arribar el seu moment.
Tot va canviar quan Nobu Hotel Ibiza Bay va llançar el seu exclusiu programa per a mascotes, Tails of Talamanca, dissenyat per oferir una experiència cinc estrelles als nostres amics de quatre potes. En col·laboració amb Sa Coma, l'hotel va convidar diversos gossos del refugi —incloent-hi Thor— a passar un dia en una de les suites amb vista al mar. Com si es tractés del millor hoste. Però en l'experiència dels gossets no va faltar detall: llits adaptats, joguines, llaminadures gurmet i fins i tot massatges canins.
L'aparició de Thor a l'esdeveniment, sumada a la cobertura de la televisió local i la sessió de fotos a l'hotel, va despertar l'atenció d'una família eivissenca, que no va dubtar a acudir al refugi... i adoptar-lo oficialment! És a dir, un dia de cinc estrelles va passar, literalment, a ser una vida a tot luxe per a aquest gos que feia anys que era a l'ombra del centre animal.
Des que l'adopció es va dur a terme, la història de Thor s'ha fet viral als Estats Units i al Canadà, i ha estat recollida per mitjans internacionals com People, commovent milers de persones i recordant que, de vegades, només cal una mica de visibilitat per canviar una vida. Una sola vida sempre és molt, al final.
Com a part del seu compromís amb el benestar animal, Nobu Ibiza Bay ha anunciat també que convidarà els voluntaris de Sa Coma a un dinar especial al seu beach club Chambao en finalitzar la temporada, en agraïment per la seva incansable tasca.
