Un chihuahua salva el seu amo de la mort als Alps
El muntanyenc va caure dins l'esquerda d'una glacera
Maria Rueda
Diuen que el gos és el millor amic de l'home, cosa que demostra el que ha passat a Suïssa recentment, quan un chihuahua ha salvat la vida del seu amo en un rescat de muntanya poc ortodox.
Esquerda de vuit metres de profunditat
Els fets van tenir lloc el passat juliol a la glacera de Fee (Suïssa), quan l'home va caure per una esquerda de vuit metres de profunditat. Per sort, al gos no li va passar el mateix i va ser un factor determinant per poder salvar el propietari.
El caní va romandre al lloc
La mascota no concebia separar-se del seu amo, així que es va quedar al mateix punt.
L'amo, que tenia un walkie-talkie, va poder demanar ajuda i el seu senyal va arribar a una persona propera, que va avisar els serveis d'emergència.
La tasca de rescat
Al rescat de la glacera van acudir tres socorristes en un helicòpter. La tasca de trobar just el forat en què es trobava no va ser fàcil, ja que la zona era extensa. Però si algú va ajudar a trobar el punt exacte va ser el chihuahua, pel fet que va començar a moure's fins que van poder localitzar-lo.
"Gràcies al comportament del gos, l'equip va poder determinar el lloc exacte de l'accident", va afirmar un portaveu d'Air Zermatt, l'empresa d'helicòpters suïssos que van anar al rescat. Un cop trobat, els socorristes es van disposar a baixar en ràpel i, finalment, rescatar la víctima.
Darrere d'aquest ensurt, l'home va ser portat a l'hospital. I el gos, com era d'esperar, va seguir amb ell.
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- La pluja intensa provoca dos accidents, fa caure arbres i obliga a remolcar cotxes aquesta nit a la Catalunya central
- La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
- El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
- Lluís Llach: «Salvador Illa és el senyal que l'independentisme ha tocat fons»