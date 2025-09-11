Un expert veterinari adverteix sobre aquest greu error amb el teu gat: "Pot provocar un problema important"
El perill ocult de certes pràctiques que semblen inofensives
Balma Simó
Molts es pregunten si els seus gats necessiten sortir a l'exterior per ser feliços o si, per contra, gaudeixen més de romandre dins de casa. El veterinari i etòleg Jaume Fatjó ha explicat al pòdcast de 'Tenia el dubte' de Judith Tiral que no hi ha una resposta única, encara que sí que hi ha un factor determinant: "Si tu obres la porta, a la immensa majoria els agrada sortir".
Alhora, l'expert ha alertat que consentir els felins que surtin al carrer pot generar perills, més que si habiten en un espai tancat. Segons Fatjó, és important que la residència en què visquin tingui un equip per a l'entreteniment: "T'has d'esforçar més en aquell territori perquè tingui molt de valor, que sigui molt entretingut".
La corretja no és la solució
Hi ha una certa divisió respecte a si passejar el felí amb corretja és una bona opció, encara que en aquest cas l'especialista adverteix d'algunes actituds no desitjades que aquesta pràctica pot provocar. "Un dels elements més importants de la conducta, és el que s'anomena sentit d'agència. Vol dir que l'animal pot decidir el que fa a cada moment", detalla Fatjó.
Mentre el gat és pel carrer, pot fugir si li incomoda alguna cosa, com l'existència en aquell moment d'un altre felí. Contràriament, amb la corretja, aquesta capacitat d'elecció desapareix: “Això per a molts gats pot provocar un problema important”. Per part seva, el veterinari afirma que ha atès casos de violència derivats directament d'aquesta pràctica: "Havien desenvolupat un problema d'agressió i que estava relacionat amb el fet de sortir".
Formes de fer-los feliços a casa
L'especialista en gats remarca que no és estrictament necessari deixar sortir el felí a l'exterior per garantir-ne la felicitat; el que és fonamental és assegurar-los un espai segur i estimulant a l'interior, amb joguines, plataformes elevades, rascadors, amagatalls i sessions de joc que imitin conductes de caça.
A més a més, el que més enriqueix el dia a dia del gat són les decisions que prenen per ells mateixos, el lloc on viuen i per on poden investigar.
