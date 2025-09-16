Els nous medicaments allargaran la vida dels gossos
Els experts demanen millorar la qualitat de vida dels gossos, a més de la durada
EFE
Els estudis per frenar el procés d'envelliment dels gossos són interessants, però "més important és que el temps que puguin viure les nostres mascotes sigui de màxima qualitat", assegura a EFE el doctor en veterinària Jaume Fatjó, que lamenta que "de vegades ens preocupem d'allargar la vida sense haver aconseguit millorar la que ja tenim".
Els darrers assajos clínics coneguts treballen amb dos medicaments que permetran allargar la vida dels gossos al voltant de 3 anys, cosa que equival a un període d'entre 12 i 24 anys per a l'ésser humà, i si són finalment aprovats podrien a més servir de model per ser replicats en els mateixos humans, segons els investigadors que els desenvolupen.
Fatjó, que també és director de la càtedra Fundació Affinity Animals i Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha advertit no obstant que aquestes investigacions han d'analitzar bé com afectarà aquesta capacitat d'envelliment més gran "als mecanismes de percepció i cognició dels gossos", amb l'objectiu d'evitar patiment innecessari a uns animals que podrien viure més.
Pastilla amb gust de carn
Un dels estudis, anomenat Stay, el desenvolupa l'empresa de biotecnologia Loyal i es troba actualment en fase d'assaig clínic doble cec amb placebo a 70 clíniques veterinàries dels Estats Units, on és provat amb més de 1.300 gossos.
Tots tenen almenys 10 anys i pesen més de sis quilos. A més, els seus amos s'han compromès a participar en l'assaig durant els quatre anys de durada estimats per completar-lo.
Segons expliquen els investigadors de Loyal, aquesta és l'última fase per aconseguir, en principi el 2026, l'aprovació del Servei de Medicina Veterinària de l'Administració d'Aliments i Medicaments nord-americà (FDA, en les sigles en anglès) i poder comercialitzar la pastilla LOY-002, els components concrets de la qual encara es mantenen en secret.
La pastilla, amb gust de carn, modifica el metabolisme dels gossos grans per millorar la seva dieta sense alterar la gana, alentint el desgast cel·lular i propiciant així una millor salut que permetria allargar els seus anys de vida.
De gossos a humans
Un segon estudi, anomenat Triad, el desenvolupa el consorci acadèmic 'Dog aging project' (Projecte d'envelliment caní) amb seu a la Universitat de Washington i utilitza el fàrmac rapamicina, un immunosupressor emprat per prevenir el rebuig de trasplantaments d'òrgans en humans.
L'assaig clínic és similar al de Stay, però en aquest cas dura tres anys i està enfocat a gossos més joves, al voltant dels 7 anys, i de races grans o gegants, amb un pes igual o superior a 20 quilos.
Aquest estudi, segons Fatjó, posseeix "dos atractius molt importants: el primer és el benefici directe per als gossos i, el segon, que es pot fer servir com a exemple per a estudis similars, però enfocats en humans", com per exemple en les investigacions sobre la demència, ja que té "molts punts en comú" amb la síndrome de disfunció cognitiva.
Així, l'animal serveix com a model d'estudi per entendre el procés d'envelliment humà i avaluar els efectes d'un medicament concret en un termini de temps "molt més curt que si s'apliquessin a persones", apunta.
Encara que Stay i Triad tinguin èxit, queda un serrell per resoldre, afegeix aquest especialista, i són els dilemes ètics que poden sorgir al voltant d'aquest tipus de proves, per exemple pel preu dels fàrmacs una vegada siguin aprovats que, en cas de ser elevat, en limitarà l'accés als consumidors amb més recursos.
- Passa tota la nit perduda mentre passejava el gos i la troben sana a Castellnou
- La marca de cotxes xinesa BYD aterra al Bages
- Un desnonament que ens interpel·la a tots
- Rescaten dues persones d’un ensorrament en un habitatge a Sallent
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central el dimarts 16 de setembre
- Flors blanques per a la Maite Cots
- L’avançat creixement de bolets d'aquest any pronostica una bona temporada
- Tarda de rescats a la Catalunya central amb tres ferits a la muntanya