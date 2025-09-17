Què passa amb la teva mascota si tens un accident de trànsit?
La llei no contempla un protocol clar i el seu destí pot dependre de l'agent que vagi al lloc
Luis Miguel Mora
Els gossos i els gats són considerats un membre més de la família, per la qual cosa cada cop és més comú que les persones viatgin amb ells durant l'estiu. Molts hotels i apartaments permeten que els clients gaudeixin de les seves vacances al costat de les mascotes. Aquesta tendència és molt positiva, ja que reforça l'enllaç afectiu entre els amos i els seus animals, a més d'evitar que pateixin per la separació, i estalvien temps a buscar un lloc on puguin estar mentre no hi ha ningú a casa. Tot i això, també implica certs riscos, perquè en cas d'un accident, les conseqüències per a les mascotes són diferents de les dels seus propietaris.
Viatjar amb una mascota al cotxe és habitual per a moltes famílies, però pocs s'aturen a pensar en el que passaria amb l'animal si pateixen un accident de trànsit. Mentre que als humans els trasllada una ambulància i reben atenció mèdica immediata, la sort del gos o el gat queda en una mena de buit legal. Una situació que preocupa experts en benestar animal i que cada cop genera més consciència entre els conductors.
La llei de trànsit protegeix les persones, però no els animals
A la legislació espanyola no hi ha un protocol específic que determini com actuar amb els animals domèstics implicats en un accident de trànsit. Tot i que el Codi de Circulació aclareix en diversos articles l'obligació de garantir la seguretat de les mascotes durant el viatge, no estableix mesures posteriors en cas de sinistre. Això significa que la vostra atenció i cura depenen de la voluntat de l'agent de trànsit o persona que arribi primer al lloc.
Què pots fer per protegir la teva mascota
Una experta en protecció animal ha explicat en un vídeo quins passos pots seguir per evitar deixar a l'atzar el destí de la teva mascota si pateixes un accident.
La botiga Patitas&Co recomana incloure en el cotxe un cartell visible que indiqui que viatges amb animals, ja que això augmentarà les seves possibilitats de ser atesos. També és molt important deixar a la vista un contacte d'emergència i una autorització per escrit perquè puguin prendre decisions mèdiques per la mascota si tu no estàs en condicions de fer-ho.
Una altra mesura és contractar una assegurança que inclogui cobertura veterinària per accident, perquè "per a ells no hi ha sanitat pública i sense aquest suport potser no els atendran".
Per acabar, recorda que la seguretat durant el viatge és essencial. Utilitza arnesos, gàbia o separadors homologats. Encara que en molts casos “pugui arribar una bona persona i no calgui res més”, no ho hauries de deixar a la sort.
- Afectat per l'esfondrament a Sallent: 'Em vaig aixecar del sofà just en el moment que va caure tot el sostre i el veí de dalt sobre el menjador
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Un ferit i 13 desallotjats en esfondrar-se part d'un habitatge a Sallent
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central el dimarts 16 de setembre
- Totes les cares de la regió central que surten a Operación Triunfo 2025
- Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»